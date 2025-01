EA SPORTS FC 24: Revelados os melhores de 2024

Tal como costuma ser habitual em todos os arranques de novos anos, são eleitos os Melhores jogadores de EA SPORTS FC. E os de 2024 já foram encontrados.

A equipa mais valiosa, para os fãs de EA SPORTS FC 24 já foi dada a conhecer. A Team of the Year (2024). Milhares de adeptos de todo o mundo votaram para chegarmos a este momento. O momento em que é revelada a equipa mais poderosa do jogo, e neste ano, tanto no masculino como no feminino.

É uma lista composta pelas votações de milhares de jogadores, pelo que poderá haver alguma discordância sobre os premiados. Contudo, todos os que foram eleitos, como Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer, Aitana Bonmatí, Lauren James ou Sophia Smith, são e sempre seriam candidatos crónicos.

Women's Team of the Year

GK - Ann-Katrin Berger (Germany) - Gotham FC

MID - Aitana Bonmatí (Spain) - FC Barcelona

DEF - Sakina Karchaoui (France) - Paris Saint-Germain

MID - Alexia Putellas (Spain) - FC Barcelona

DEF - Wendie Renard (France) - Lyon

MID - Guro Reiten (Norway) - Chelsea

DEF - Irene Paredes (Spain) - FC Barcelona

ATT - Caroline Graham Hansen (Norway) - FC Barcelona

DEF - Lucy Bronze (England) - Chelsea

ATT - Sophia Smith (USA) - Portland Thorns

ATT - Lauren James (England) - Chelsea

Men's Team of the Year

GK - Emiliano Martínez (Argentina) - Aston Villa

DEF - Virgil van Dijk (Netherlands) - Liverpool

DEF - William Saliba (France) - Arsenal

DEF - Dani Carvajal (Spain) - Real Madrid

DEF - Alejandro Grimaldo (Spain) - Bayer Leverkusen

MID - Jude Bellingham (England) - Real Madrid

MID - Rodri (Spain) - Manchester City

MID - Cole Palmer (England) - Chelsea

ATT - Vinicius Junior (Brazil) - Real Madrid

ATT - Mohamed Salah (Egypt) - Liverpool

ATT - Kylian Mbappé (France) - Real Madrid

"É um privilégio ser reconhecida na Team of the Year do FC 25," disse Aitana Bonmatí, que faz parte da TOTY pela segunda vez. "Quero agradecer a todos os que dedicaram o seu tempo para votar!"

"Participar na Team of the Year do FC 25 ao lado de jogadores que eu via quando era pequeno é uma grande honra," afirmou Jude Bellingham, jogador do Real Madrid. "Os adeptos são uma parte enorme do que nos motiva como jogadores, obrigado a todos!"

Os avançados estarão disponíveis no EA SPORTS FC 25 a partir de amanhã, seguidos pelos médios a 19 de janeiro e pelos defesas/guarda-redes a 21 de janeiro. As equipas completas da TOTY serão adicionadas à pool de itens do Football Ultimate Team entre 23 e 31 de janeiro, com as menções honrosas e o 12.º jogador e jogadora a chegar no dia 24 de janeiro.

"Ser nomeado para a Team of the Year do FC 25 é uma enorme honra para mim," comentou Rodri, jogador do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro 2024. "Isto reflete não só o meu esforço como jogador, mas também o enorme apoio e paixão dos nossos incríveis adeptos. Obrigado a todos os que votaram!"

Para os jogadores do EA SPORTS FC Mobile, a equipa masculina da TOTY estará disponível no videojogo a partir de 21 de janeiro, coincidente com o início de um evento no videojogo que incluirá três capítulos TOTY, ícones TOTY especiais e um Star Pass dedicado à TOTY. O evento TOTY no EA SPORTS FC Mobile continuará com atualizações semanais até meados de fevereiro, e culmina com - avançados a 13 de fevereiro, médios a 15 de fevereiro e defesas a 17 de fevereiro, e termina a 6 de março.