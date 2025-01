Donald Trump reverte objetivo de Joe Biden de 50% de carros elétricos até 2030

Após ter sido eleito para um segundo mandato, em novembro, Donald Trump regressou, ontem, à Casa Branca e não perdeu tempo. Dos muitos documentos assinados, o novo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) reverteu o objetivo de Joe Biden que visava que metade de todos os novos carros vendidos no país fossem elétricos até 2030.

Logo após tomar posse, Donald Trump decidiu revogar uma ordem executiva de 2021 assinada pelo seu antecessor Joe Biden que pretendia garantir que metade de todos os veículos novos vendidos nos EUA até 2030 fossem elétricos.

Apesar de não ser juridicamente vinculativa, a medida - agora, revertida - ganhou o apoio de fabricantes americanas e estrangeiras.

Além disso, numa ordem executiva, Trump:

Informou que estava a suspender a distribuição de fundos governamentais não utilizados para estações de carregamento de veículos a partir de um fundo de 5 mil milhões de dólares;

Apelou ao fim de uma ordem para os Estados adotarem regras relativas a veículos com emissões zero até 2035;

Disse que a sua administração iria considerar o fim dos créditos fiscais para veículos elétricos.

Ainda relativamente à mobilidade, Donald Trump planeia instruir a Agência de Proteção Ambiental (em inglês, EPA) para reconsiderar as medidas que impõem regras de emissões mais rigorosas que exigiriam que as fabricantes de automóveis vendessem entre 30% a 56% de carros elétricos a bateria até 2032, segundo a Reuters, a fim de cumprir as regras federais de emissões, bem como regras paralelas emitidas pelo Departamento de Transportes dos EUA.

Mais ainda, disse que a sua administração vai considerar "a eliminação de subsídios injustos e outras distorções de mercado impostas pelo governo que favorecem os carros elétricos a bateria relativamente a outras tecnologias e obrigam efetivamente a sua compra".

No primeiro dia enquanto Presidente dos EUA, e no sentido de "colocar o nosso país no rumo certo", Trump assinou a rescisão de 78 ações executivas, ordens executivas, memorandos presidenciais e outros do Governo de Biden, bem como um congelamento regulatório.