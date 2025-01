OPPO Find N5: surgem mais dados sobre o dobrável mais fino que está a chegar

A OPPO tem uma surpresa para mostrar já dentro de alguns dias. O OPPO Find N5 está marcado como o smartphone dobrável mais fino do mercado, como já tínhamos mostrado. Agora, surgem novas imagens oficiais e é simples chegar a uma conclusão. Há um limite para a sua espessura, mas a culpa é mesmo da porta USB-C.

Há algumas semanas começámos a receber os primeiros rumores do futuro OPPO Find N5. Este novo dobrável, tipo livro, que será a base do OnePlus Open 2 em 2025. Destaca-se por ter uma dobradiça sem rugas e o chassis mais fino alguma vez visto num dispositivo dobrável.

Há poucos dias mostrámos a incrível espessura do OPPO Find N5 num vídeo publicado na rede social Weibo. Agora uma nova publicação da marca permite-nos ver em grande detalhe o design revolucionário do novo OPPO dobrável graças a algumas novas imagens oficiais.

Como podemos ver, recentemente, Zhou Yibao, diretor de produto da OPPO, publicou um post através da sua conta na rede social chinesa Weibo no qual partilha novas imagens oficiais do OPPO Find N5 que nos permitem verificar, sem dúvida, a extrema magreza do novo dobrável da marca.

Como pode ver nestas imagens, o OPPO Find N5 terá metade da espessura de um Apple iPhone e essa espessura será comparável a quatro cartões de crédito empilhados ou a algumas moedas colocadas uma em cima da outra. Da mesma forma, o novo dobrável do OPPO será tão fino como a própria porta USB-C: "O fino não é o limite do Find N5, mas o limite da porta de carregamento".

Num outro vídeo publicado no Weibo, Zhou Yibao mostra também o Find N5 a ser mergulhado na água e até mesmo usado debaixo de água. Yibao diz que o Find N5 será o único dobrável com classificações de resistência à água IPX6, IPX8 e IPX9.

Desta forma, o novo OPPO Find N5 tornar-se-á o dobrável mais fino do mercado. Será graças a uma espessura de cerca de 3,5-4 milímetros irá superar o HONOR Magic V3 que tem uma espessura de 4,5 milímetros quando desdobrado.