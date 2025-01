A Bluesky também se adaptou e lançou a sua alternativa ao TikTok

Num momento complicado do TikTok, a Bluesky anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade: um feed personalizado para vídeos verticais na sua aplicação. Esta nova funcionalidade, esta rede social, permite aos utilizadores aceder a um feed personalizado com vídeos verticais no separador “Explorar”.

A Bluesky melhorou a personalização, permitindo aos utilizadores fixar este feed diretamente no seu ecrã inicial ou adicioná-lo às suas listas de feeds. Isso proporciona uma experiência mais adaptada às suas preferências.

Com esta mudança, a rede social junta-se à tendência de outras aplicações que procuram captar a atenção dos utilizadores interessados ​​em conteúdos curtos e fáceis de consumir.

Esta rede social alcançou um crescimento significativo nos últimos meses, ultrapassando os 28 milhões de utilizadores. Isto reflete a crescente procura por redes sociais que ofereçam conteúdos multimédia de forma mais dinâmica e personalizada.

Com a popularidade do TikTok a diminuir em algumas regiões devido a questões políticas e regulamentares, os utilizadores procuram alternativas, e o Bluesky surge como um sério concorrente.

We had to get in on the video action too — Bluesky now has custom feeds for video!

Like any other feed, you can choose to pin these or not. Bluesky is yours to customize.

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) January 20, 2025 at 3:41 AM