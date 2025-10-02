“Um verdadeiro motor de negócios”: TikTok atinge 4,2 milhões de utilizadores em Portugal

O TikTok atingiu um novo marco, com mais de 4,2 milhões de utilizadores, em Portugal, e mais de 200 milhões de pessoas, na Europa, a utilizarem a plataforma todos os meses.

Ninguém quer ficar de fora

Neste momento, as pessoas escolhem o TikTok não apenas para se entreter, mas para partilhar histórias, descobrir novos interesses, desenvolver habilidades e conectarem-se com marcas, produtos e serviços.

Além disso, segundo a própria plataforma, as marcas continuam a escolhê-la para as suas campanhas, expandir a sua presença orgânica e participar nos debates que vão surgindo.

É no TikTok que nascem as tendências

Nos últimos anos, o TikTok tem tido uma influência poderosa na definição de tendências que vão muito além da própria plataforma: 76% dos utilizadores afirmam que o TikTok os tornou mais conscientes do que está na moda, e 33% ouviram falar dos Jogos Olímpicos de 2024 pela primeira vez no TikTok — mais do que na TV ou em plataformas de streaming (28%).

Na plataforma, as tendências têm uma capacidade única de criar comunidades à volta de interesses partilhados., por exemplo:

#BookTok, por exemplo, reacendeu a paixão global pela leitura e ajudou muitos criadores a ganhar visibilidade;

#AprendernoTikTok, a versão portuguesa da tendência global #LearnOnTikTok, usada por criadores em todo o mundo para partilhar conteúdos educativos, dicas e truques do dia a dia.

Algumas tendências têm uma presença duradoura na app, enquanto outras passam mais rapidamente. No entanto, ambas podem produzir altos níveis de entusiasmo e envolvimento.

Um exemplo é o "Nothing beats a Jet2 holiday", um anúncio do Reino Unido de 2022, remixado com "Hold My Hand", o êxito de 2015 de Jess Glynne: tornou-se a banda sonora do verão de 2025 no TikTok, usada pela comunidade para partilhar momentos das férias.

Neste ambiente rápido e criativo, as marcas têm a oportunidade de participar nos debates mediáticos, usando o mesmo tom de voz da comunidade, integrando-se naturalmente no diálogo.

Neste contexto, o Millennium BCP, uma marca reconhecida em Portugal, por exemplo, juntou-se às conversas #girlmath na app, usando as tendências locais com sucesso para partilhar conselhos financeiros com humor, ajudando a rejuvenescer a imagem da marca.

Criatividade que gera impacto

Num ambiente acelerado, onde as tendências se sucedem rapidamente e os criadores de conteúdo revolucionaram a forma como se expressam, há uma constante no TikTok: a criatividade.

[Esta] chegou mesmo a redefinir a demografia da plataforma, uma vez que toda a comunidade se destaca pela sua energia criativa inata, pela capacidade de inovar e por uma partilha de interesses que transcende o conceito tradicional de idade.

Escreveu o TikTok, num comunicado de imprensa.

Esta característica, aliada à criação de vídeos direcionados para uma nova audiência, pode tornar-se um ativo distintivo para as marcas: os anúncios mais divertidos aumentam em 39% a memorabilidade, duplicam o brand awareness e elevam 2,8 vezes a imagem da marca.

De facto, a criatividade é um fator-chave de memorabilidade. Exemplo disso é a Terra Nostra, que construiu a sua própria imagem à volta do conceito "Vacas Felizes", que a tornou memorável para os utilizadores.

Ao chegar ao TikTok, a marca trouxe este conceito à vida, com as vacas da Terra Nostra a conquistarem a plataforma e a colaborarem com criadores locais para convidar os utilizadores a sair de casa e viver uma vida mais feliz.

Histórias da Comunidade

A comunidade local do TikTok continua a destacar-se pela sua criatividade e pela capacidade de inventar e envolver audiências, experimentando novos formatos concebidos para entreter em diferentes áreas de especialização.

O TikTok dá a qualquer pessoa a possibilidade de partilhar criatividade com um público que seria inalcançável de outra forma.

Além de um lugar onde os criadores portugueses partilham a sua paixão e usam a sua voz para debater diversos temas enquanto falam dos seus interesses, a plataforma pode tornar-se um impulsionador para conectar pessoas de todo o mundo, sem fronteiras.

Por exemplo, conhecido como Lucas With Strangers, Lucas Rodrigues conseguiu apresentar-se ao mundo, através do TikTok. É conhecido por ajudar estranhos a concretizarem sonhos.

Impacto económico do TikTok continua a crescer

Hoje, milhões de empresas — desde pequenos empreendedores até marcas globais — utilizam o TikTok para alcançar novos clientes, aproveitando o poder da For You Page (que apresenta conteúdos adaptados aos interesses dos utilizadores) e a capacidade da comunidade em gerar ação.

O TikTok consolidou-se como um verdadeiro motor de negócios:

64% dos utilizadores descobre novos produtos ou serviços na plataforma (vs. 56% noutras plataformas);

65% dos utilizadores estão mais propensos a comprar futuramente o que viram na plataforma.

Além disso, os dados mostram que o TikTok fortalece relações de longo prazo entre marcas e consumidores:

88% dos utilizadores mais fiéis experimentam novos produtos da mesma marca;

84% compram com mais frequência;

84% tornam-se verdadeiros defensores da marca nas suas redes sociais.

Por exemplo, a EDP, uma marca presente no mercado há quase 50 anos e líder global em energia renovável e transição energética, queria apresentar-se como "muito mais do que energia".

Para isso, ao longo de três semanas, foram lançados no TikTok cinco vídeos, combinando humor, energia e acessibilidade, e utilizando a linguagem da comunidade da plataforma.

Esta combinação de precisão mediática e autenticidade dos criadores garantiu não só um alcance amplo, mas um envolvimento genuíno, enquanto a nova página da EDP na plataforma passou a ser um espaço de storytelling contínuo e crescimento de seguidores.

Com mais de 10 milhões de visualizações em vídeos, a comunidade recebeu-os bem e os seus anúncios foram recordados por 18,4% do público entrevistado.

O TikTok reforça-se como um espaço onde as pessoas não só consomem conteúdos, mas, também, os criam, reinterpretam e transformam em tendências, conversas e oportunidades de crescimento.

Para utilizadores, criadores e marcas, o TikTok deixou de ser apenas entretenimento — é um verdadeiro ecossistema cultural e económico, em constante evolução.

