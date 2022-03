TikTok: há surpresas para os criadores de vídeos e para todos os utilizadores da rede

Ao longo do tempo o TikTok tem ganho um lugar de destaque e é hoje uma das redes sociais de maior importância da Internet. Com um modelo muito simples e básico, tem cativado os utilizadores e os criadores de conteúdos.

Focada em vídeos curtos, consegue uma simplicidade única, acompanhada, claro por alguns elementos extra. O TikTok parece agora disposto a mudar e tem uma novidade para os seus criadores. Os vídeos de alguns segundos parecem ir mudar, com novos tempos e novas durações.

Novidades importantes no TikTok

Todos conhecem o TikTok pelos seus vídeos e pelo que esta rede social transmite aos utilizadores. Com uma adesão única, é atualmente uma das redes sociais mais usadas e, associado a isso, é também uma das apps mais descarregadas e das mais rentáveis, tanto no Android como no iOS.

Esta rede social tem estado a tentar adaptar-se ao mercado e ao que os utilizadores querem. Isso tem sido visto em algumas novidades, com o aumento do tempo dos vídeos para 3 minutos, bem como outras alterações para uma utilização mais simples.

TikTok creeping in on YouTube territory



I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Já podem carregar vídeos de 10 minutos

A grande novidade do TikTok é agora um aumento ainda maior do tempo permitido pelos vídeos. Estes passam a poder ter um máximo de 10 minutos de duração, mas apenas para os que forem carregados pela app móvel desta rede.

Esta novidade surgiu apenas como um rumor e como uma ideia partilhada, mas está já confirmada pela própria rede social. Há ainda a confirmação de vários utilizadores, que estão já a receber notificações para esta novidade.

UPDATE: TikTok confirms 10-minute video upload limit is rolling out to ALL users globally https://t.co/xhIPKGHfcY — Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Esta rede quer dar ainda mais tempo

Esta é uma mudança importante que o TikTok ganha agora. Ao alargar o tempo máximo dos seus vídeos consegue cativar os utilizadores mais velhos e que preferem conteúdos maiores. Ao mesmo tempo, dispara as suas baterias novamente ao YouTube, algo que vem a fazer à algum tempo.

Curiosamente, o modelo inicial do TikTok tem sido copiado de forma quase descarada, com muitas plataformas a ganharem vídeos de alguns segundos. Mesmo com estas mudanças, o TikTok tem conseguido manter-se no topo e ser a escolha dos mais jovens.