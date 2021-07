TikTok vai permitir a publicação de vídeos com até 3 minutos

A rede social TikTok já existe desde setembro de 2016, mas tornou-se popular sobretudo durante o confinamento. Os utilizadores aproveitaram o tempo em casa para irem explorando as diferentes plataformas sociais. E descobriram nesta app uma forma de partilhar os seus pequenos talentos e acrobacias com o resto do mundo.

Uma das particularidades interessantes do TikTok é que permite fazer a publicação de vídeos curtos, de apenas 60 segundos. No entanto, agora a rede social já anunciou que vai permitir que os utilizadores gravem e publiquem vídeos com até 3 minutos.

Vai poder colocar vídeos de 3 minutos no TikTok em breve

Se é utilizador do TikTok então provavelmente vai ficar contente com as mais recentes novidades. A rede social da chinesa ByteDance anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 1 de julho, que vai alargar a duração dos vídeos que podem ser partilhados na aplicação.

Até ao momento, os utilizadores podem gravar e publicar vídeos de apenas 1 minuto, mas com estas alterações passará a ser possível colocar na rede social vídeos com até 3 minutos. O novo limite de duração dos vídeos será aplicado à app durante as próximas semanas.

No entanto, estas mudanças também, trazem acentuam os rivais ao TikTok. Se até aqui a concorrência não era muita, agora passa a contar também com o Reels do Instagram, o Spotlight do Snapchat e o Shorts do Youtube.

O TikTok refere que esta decisão de alargar a duração dos vídeos surgiu das próprias sugestões dos utilizadores e criadores de conteúdos da plataforma. De acordo com os pedidos, os utilizadores pretendiam maior flexibilidade a gravar e mais tempo para partilhar produções mais longas sobre assuntos específicos, como receitas, tutoriais de beleza, etc.

Segundo Drew Kirchhoff, gerente de produto do TikTok:

Os vídeos mais longos, são agora uma ferramenta que as pessoas podem usar para cativar a comunidade com a sua expressão criativa.

Quando finalmente a novidade estiver pronta, os utilizadores vão receber uma notificação de que podem agora partilhar vídeos com até 3 minutos.