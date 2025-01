Galaxy Unpacked: descubra as novidades do Samsung Galaxy S25 e da Galaxy AI

A Samsung prometeu para hoje muitas novidades no campo dos smartphones e da IA. Os novos Galaxy S25 querem redefinir o mercado e rechearam-se de argumentos para o conseguir. Do que temos visto até agora a fasquia é alta e é finalmente o momento de conhecer todas as novidades. Vamos assim ver as novidades do Samsung Galaxy S25 e da Galaxy AI.

Hoje temos mais um dos conhecidos Galaxy Unpacked. Este é o momento em que a Samsung revela todas as suas novidades para os próximos meses e onde apresenta os novos equipamentos, normalmente na área dos smartphones e até dos vestíveis.

Desta vez tudo está claro e vamos ter acesso aos novos equipamentos da Gama S, onde +e mais que óbvio que o Galaxy S25 será o rei. A marca não revelou o que está a caminho, mas o mais provável é vermos os 3 modelos que normalmente conquistam o palco.

A expetativa é elevada e há muito por conhecer, em especial no que a marca prometeu revolucionar. Se os argumentos de hardware e de câmara vão ser referência, há a curiosidade do que a marca vai apresentar no campo da IA, uma área onde quer estar cada vez mais forte.