Onde é mais caro carregar um carro elétrico, em Portugal ou no resto da Europa?

Um dos fatores que pesa para a escolha de um carro elétrico é a parte do carregamento, quer na vertente da existência de postos, quer no seu preço. Uma análise mostra que na maioria das vezes isso não é um problema e agora uma análise responde à questão do preço. Fica assim claro qual o preço de carregar um carro em Portugal e no resto da Europa. Veja os preços e como está Portugal na lista.

É um dado adquirido que os valores pagos por carregar um carro elétrico são inferiores aos dos carros com motores de combustão. Nem sempre estão numa diferença grande como seria esperado, mas é um fator que pesa positivamente para o lado das novas tecnologias.

A compilação dos dados relativos aos preços disponíveis para o carregamento dos carros elétricos na Europa mostra uma realidade muito díspar. As diferenças de preços são muito grandes no velo continente, fruto de vários fatores e de várias causas.

Este gráfico elaborado pela Visual Capitalist mostra claramente quais os países europeus que pagam mais quando recarregam o seu carro elétrico. Fica também claro onde é pago o mínimo, revelando assim uma diferença que é muito grande neste ponto.

A Islândia é quem paga menos para recarregar um carro elétrico e a Noruega é quem paga mais. Com uma enorme diferença relativamente à grande maioria dos outros países europeus. Estes dados provêm do Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos de 2024 e, retiraram os dados pertencentes a um Tesla Model 3 para poder fazer o gráfico.

Tendo isto em mente, e com um tempo de carregamento de 25 minutos, encontramos a Islândia, Portugal e Finlândia como os países mais baratos. Pagam menos de cinco euros por 100 quilómetros de autonomia. No outro extremo da lista temos uma Eslovénia e uma Noruega com um preço de 17 e 18,9 euros respetivamente. São, de longe, os mais caros.

O caso da Noruega é interessante por ser o mais caro da lista, mas também um país que adotou o carro elétrico de braços abertos. Em 2024, 84% das vendas de automóveis novos no país corresponderam a veículos elétricos. Já no caso de Portugal, o valor apresentado seria uma das razões para a escolha de um carro elétrico, mas aqui há que ter em conta o valor final, associado a impostos e a outros custos.