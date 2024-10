Primeiro elétrico com bateria de estado sólido virá em 2026 com uma autonomia de 965 km

Até 2030, a maioria das fabricantes de automóveis pretende lançar veículos elétricos (VE) equipados com baterias de estado sólido. No entanto, a Stellantis está a acelerar este calendário, e planeia introduzir uma frota de demonstração de veículos Dodge Charger Daytona com baterias de estado sólido já em 2026.

Elétricos com bateria de estado sólido poderão chegar em 2026

No dia 23 de outubro, a Stellantis e a Factorial deram um passo importante na sua colaboração, impulsionando a criação de VEs da próxima geração. Este esforço baseia-se no investimento de 75 milhões de dólares que a Stellantis fez na Factorial em 2021.

O objetivo é colocar esta bateria de ponta à prova em condições do mundo real usando veículos Dodge Charger Daytona até 2026.

A Factorial fornecerá as células utilizando a sua tecnologia FEST, que proporciona uma densidade de energia de mais de 390 Wh/kg. Em comparação com as baterias de iões de lítio convencionais, as baterias FEST oferecem várias vantagens importantes, incluindo maior capacidade energética, menor peso e melhor desempenho geral.

Com o tempo, estes avanços podem também levar a uma redução dos custos dos veículos, tornando esta tecnologia numa candidata ideal para os veículos elétricos do futuro.

965 km com um único carregamento!

O ambicioso objetivo da Factorial para estas baterias de estado sólido é atingir uma autonomia de condução de até 965 km (600 milhas) por carga. Além disso, espera-se que o conjunto de baterias seja 40% mais leve e 33% mais pequeno do que os conjuntos tradicionais de iões de lítio.

A Stellantis escolheu a plataforma multi-energia STLA Large para apresentar esta tecnologia revolucionária de baterias. A plataforma, que é fundamental para o plano Dare Forward 2030 da Stellantis, foi concebida para SUVs elétricos de grande volume e veículos de desempenho de marcas como a Jeep, Dodge, Alfa Romeo, Maserati e Chrysler.

Esta frota de demonstração representa um marco significativo na nossa colaboração com a Factorial. Ao incorporar a bateria de estado sólido da Factorial na plataforma STLA Large, estamos a validar o seu potencial para melhorar as nossas ofertas de VE, proporcionando um melhor desempenho, maior autonomia e tempos de carregamento mais rápidos.

Afirmou Ned Curic, Diretor de Engenharia e Tecnologia da Stellantis.

Siyu Huang, CEO e cofundador da Factorial, fez eco destes sentimentos, expressando entusiasmo pelo papel que a tecnologia de estado sólido irá desempenhar para tornar os VE mais acessíveis, eficientes e económicos.

A Factorial apresentou também uma nova bateria de estado sólido, a Solstice, que poderá redefinir o futuro do desempenho, segurança e sustentabilidade dos veículos elétricos. Desenvolvida em colaboração com a Mercedes-Benz, a bateria Solstice oferece uma densidade de energia excecional, que pode aumentar a autonomia dos elétricos em até 80%.

Esta atinge uma densidade de energia impressionante de 450 Wh/kg, quase o dobro da densidade de energia das células 4680 da Tesla utilizadas no Model Y, que oferecem cerca de 272-296 Wh/kg.

