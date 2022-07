E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo Nothing phone (1), do Hyundai IONIQ 6, analisámos o Xiaomi Book S 12.4, e muito mais.

A Samsung tem na One UI a sua interface de utilizador para os seus smartphones, com o Android como base. A versão One UI 5 deverá ser lançada ainda este mês, mas as primeiras imagens já começaram a surgir na internet.

Veja como será a nova One UI 5 baseada em Android 13.

Temos conhecido as muitas facetas que um sistema de Inteligência Artificial (IA) pode assumir. Desta vez, a tecnologia foi capaz de elaborar um artigo científico completo, respeitando todas as regras exigidas pelo registo.

A qualidade do trabalho e a vontade que aponta para a sua publicação levantaram questões de ética no mundo da investigação.

Portugal tem também "dado cartas" na área espacial. Investigadores da Universidade de Aveiro têm vindo a trabalhar, desde 2020, num projeto energético num protótipo de um satélite que hoje está no museu da Agência Espacial Europeia (ESA).

Os planos preveem uma constelação modular de satélites que orbitará a Lua passando diretamente por cima da base lunar.

Foram várias décadas de conceção e construção, seguidas de 6 meses de calibração dos seus instrumentos no espaço e alinhamento dos seus espelhos que levaram a este momento histórico do telescópio James Webb. Esta ferramenta de alta precisão mostrou agora a sua capacidade e revelou ao mundo a primeira imagem que captou.

Esta é apenas a primeira de um lote de imagens espetaculares e que vão em breve ser mostradas ao mundo. Com esta primeira revelação, o telescópio James Webb trouxe a visão mais profunda de sempre do Universo.

A Xiaomi deu um passo grande quando mostrou os seus mais recentes produtos. Para além da óbvia Mi Band 7, a marca revelou também um dispositivo que poderá em breve ser mais um caso de sucesso da marca. Falamos do Xiaomi Book S, um tablet que, na verdade, é também um portátil.

Este é um formato que tem ganho adeptos e a pergunta é sempre óbvia. Será este um tablet ou um portátil? O Pplware já teve acesso a este novo equipamento e revela agora tudo o que há para saber sobre esta excelente máquina.

O lançamento do primeiro smartphone da Nothing tem vindo a gerar muita curiosidade por parte do público. Esperava-se um modelo de gama média/alta, com especificações únicas para o segmento e, principalmente, com um design arrojado.

O design já estava mais do que explorado... mas por dentro, o que é que o Nothing phone (1) tem para oferecer?

A ciência não para de nos surpreender e os investigadores estão, constantemente, a procurar e reinventar formas de garantir mais anos de vida e com maior qualidade. Desta vez, uma equipa transplantou corações de porco geneticamente modificados para o corpo de pessoas mortas.

O transplante foi um sucesso e, mais uma vez, abre novas portas na direção de uma tecnologia que poderá solucionar os problemas de fornecimento de órgãos.

O Sol está no seu 25.º ciclo e quando começou, os investigadores deixaram logo o alerta que este novo período de 11 anos não seria tão calmo como o último que terminou em finais de 2019. Alguns eventos, como a explosão solar da classe M4.4, ou como explosão de classe X, ocorrida em 2021. Agora, os cientistas estão preocupados com uma mancha solar gigante e filamentos na superfície solar.

Os astrónomos sabem que este tipo de fenómenos pode desencadear possíveis erupções solares dirigidas à Terra e ejeções de massa coronal (EMCs) que poderão causar danos graves na Terra.

A par da Aumentada, a Realidade Virtual (RV) abre um mundo de possibilidades em vários campos. Assim sendo, além de outras aplicações associadas ao retalho, e à medicina, por exemplo, a tecnologia pode ajudar doentes com fobias a ser curados com um tratamento específico.

O estudo revelou que a utilização de RV como tratamento pode ser um sucesso.

A IONIQ recebeu, agora, o Electrified Streamliner sob o mote “Awaken Your World”. O novo modelo apresenta um conjunto de tecnologias avançadas, caraterísticas e espaços personalizados e elevada autonomia.

Tudo isto promete redefinir os limites da mobilidade elétrica.