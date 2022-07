Elon Musk: Tesla só baixa preços dos carros depois da inflação acalmar

Apesar de todos os bons resultados que a Tesla tem mostrado, a empresa tem estado também num processo de ajuste de preços dos seus carros. Estes são aumentados de forma muito rápida, sem qualquer aviso e sem qualquer justificação.

Confrontado com esta situação, Elon Musk veio agora dar uma visão sobre quando os seus caros vão ver os seus preços reduzidos. O homem forte da Tesla não apresentou uma data, mas deu uma ideia dos fatores vão ser levados em conta para este momento acontecer.

Ao longo dos últimos 2 anos a Tesla tem elevado os preços dos seus carros elétricos. Estes aumentos não são apenas ajustes e colocam já os veículos da marca com preços que estão 20 e 30% mais elevados face aos 2 últimos anos.

Este é um movimento que apesar de não ser justificado pela marca, acaba por ter razões lógicas para que aconteça. Existe uma crise na produção e os fabricantes dos componentes que estes carros elétricos precisam também estão sob pressão por não existirem em número suficiente.

Any plans to down the price of cars after pandemic or supply chain matters?