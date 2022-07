Foram várias décadas de conceção e construção, seguidas de 6 meses de calibração dos seus instrumentos no espaço e alinhamento dos seus espelhos que levaram a este momento histórico do telescópio James Webb. Esta ferramenta de alta precisão mostrou agora a sua capacidade e revelou ao mundo a primeira imagem que captou.

Esta é apenas a primeira de um lote de imagens espetaculares e que vão em breve ser mostradas ao mundo. Com esta primeira revelação, o telescópio James Webb trouxe a visão mais profunda de sempre do universo.

Foi ontem ao final do dia que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, divulgou a primeira fotografia captada pelo telescópio James Webb.

Nesta imagem é possível ver várias galáxias e as luzes que refletem uma pequena porção do universo, algo que os especialistas compararam ao tamanho de um simples grão de areia.

De acordo com a NASA, a "Webb's First Deep Field" representa a imagem mais nítida e "mais profunda" do universo distante que temos à data de hoje. Representa um instantâneo de um aglomerado de galáxias conhecido como SMACS 0723 como estas surgiram há 4,6 mil milhões de anos.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse : https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

A massa combinada de todas as galáxias retratadas na imagem atua como uma lente gravitacional, ampliando os corpos celestes muito mais distantes vistos ao fundo. Algumas das galáxias têm características nunca antes vistas que os astrónomos vão estudar em breve para aprenderem mais sobre a história do nosso universo.

A NASA faz ver que esta primeira imagem não representa a primeira visão do universo. Telescópios de micro-ondas como o Cosmic Background Explorer (COBE) capturaram instantâneos mais próximos do Big Bang, mas não ofereceram uma visão de estrelas e galáxias como a apresentada pela NASA agora.

The image taken by the JWST compared to one taken by Hubble, of the galaxy cluster SMACS 0723.

It's s a gravitational lens, showing us the light of galaxies that are far behind the cluster in arcs around it. I tried to orient them the same. LOOK AT THE DIFFERENCE. pic.twitter.com/8jphIUHRjn