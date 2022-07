Os condutores de carros da Honda têm estado a ser fustigados com problemas de segurança. Estes estão a acumular-se e a colocar em causa não apenas os sistemas que equipam estas viaturas como os próprios bens dos utilizadores.

Uma nova falha foi descoberta e desta vez permite o acesso total aos carros da Honda. Estes deixam de estar assim seguros e podem até ser colocados a trabalhar de forma remota, por qualquer atacante que assim o queira.

Os conceitos de segurança informática estão já muito longe das fronteiras dos computadores e da Internet. Com a Internet das Coisas estes problemas estão agora em todos os lados e cada vez mais presentes, indo até aos automóveis e a outros veículos.

Este cenário está agora a acontecer nos carros da Honda, que estão vulneráveis e expostos a problemas de segurança. A lista de modelos afetados identifica 10 dos modelos mais populares da Honda. Os pesquisadores acreditam que a vulnerabilidade pode estar presente em todos os veículos Honda de 2012 a 2022.

Ladies and gentlemen, it is my honor to presenting you the Rolling-Pwn attack research on Honda Keyfob system. (https://t.co/UqJEJofxtr) pic.twitter.com/3ZccqfJrUa