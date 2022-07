UA prepara satélites para energizarem futura estação lunar

Portugal tem também "dado cartas" na área espacial. Investigadores da Universidade de Aveiro têm vindo a trabalhar, desde 2020, num projeto energético num protótipo de um satélite que hoje está no museu da Agência Espacial Europeia (ESA).

Os planos preveem uma constelação modular de satélites que orbitará a Lua passando diretamente por cima da base lunar.

Satélites: Energia solar no espaço é muito mais eficaz do que na Terra

O projeto, apoiado pela ESA, prevê a construção de um conjunto de satélites que, depois de serem colocados em órbita na Lua, consigam captar energia solar e transferi-la para uma estação lunar de forma a alimentar todo o respetivo funcionamento.

Nuno Borges de Carvalho, diretor do DETI, especialista em sistemas de rádio frequência (transmissão de energia sem fios) e responsável geral do projeto, refere que “O objetivo é energizar a futura estação habitável a ser construída na face da Lua”.

Para que a ficção venha a ser uma realidade, os planos preveem uma constelação modular de satélites que orbitará a Lua passando diretamente por cima da base lunar. Quando sob luz solar direta, os painéis solares acoplados aos satélites e revestidos por materiais luminescentes gerarão eletricidade com maior eficiência do que os simples painéis solares usados hoje na Terra.

Esta energia, explica Nuno Borges Carvalho, será armazenada em baterias, até o satélite estar mais próximo da estação lunar. Neste ponto, “a energia será irradiada para a estação lunar através de antenas e focalizada por lentes para reduzir as perdas por transbordamento”. Desta forma, “será possível fornecer energia para estações lunares, mesmo durante a longa noite lunar”.

“Um dia na Lua corresponde a 15 dias na Terra”. Ou seja, uma estação lunar estará sempre sujeita a 15 dias de luz seguido de 15 dias de escuridão. Com painéis solares a rodar no satélite, a captação de energia é permanente já que os painéis estão sempre virados para o Sol e as antenas, para descarregarem energia, sempre viradas para a Lua”.

O investigador lembra ainda que a captação de energia solar no espaço é muito mais eficaz do que na Terra. Para além de que no nosso planeta os painéis só funcionam algumas horas por dia, “a nossa atmosfera filtra uma enorme quantidade de comprimentos de onda, o que não permite receber a energia na plenitude”, adianta Nuno Borges de Carvalho lembrando que na Lua, por não haver atmosfera, esse problema não se coloca. Por isso, na mente dos investigadores está também a ideia de um dia os mesmos satélites poderem enviar energia não só para a estação lunar, mas também para a Terra.