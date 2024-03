Adblue: cuidados a ter em carros que usam este líquido incolor

Os novos motores Diesel Euro 6 possuem um catalisador SCR (Selective Catalytic Reduction) que utiliza AdBlue para limitar as emissões de óxido de azoto. Este líquido incolor, não inflamável e não tóxico, é uma solução aquosa de ureia (32,5% de ureia pura, 67,5% de água desmineralizada). Saiba que cuidados ter em carros que usam este líquido incolor.

AdBlue é um líquido usado em veículos a diesel modernos equipados com tecnologia SCR para reduzir emissões de óxido de azoto. O fluido é uma solução de ureia em água e é injetado no fluxo do escape dos motores a diesel para converter emissões de óxidos de nitrogénio (NOx) em nitrogénio inofensivo e vapor de água.

Esse processo contribui para que os veículos a diesel cumpram as regulamentações no que diz respeito a emissões poluentes, como os padrões Euro 6 na Europa e as regulamentações da EPA nos Estados Unidos. O AdBlue é armazenado num depósito separado do combustível e é injetado automaticamente no sistema de escape do veículo, conforme necessário.

Cuidados a ter com o Adblue

O consumo deste líquido depende de diversos fatores, entre eles, a temperatura de funcionamento do sistema, a temperatura ambiente do automóvel e as suas características. A estimativa de consumo é cerca de 1,5 a 2,5 litros por cada 1000 km. O depósito de AdBlue deve ser atestado com alguma regularidade. O sistema do carro avisa quando o depósito de AdBlue está a terminar.

No que diz respeito aos cuidados a ter, é importante que saiba que se o depósito estiver vazio de AdBlue, não conseguirá ligar o carro. O depósito do AdBlue deve ser reabastecido a cada 10.000 a 20.000 kms, dependendo do modelo.

É também necessário verificar periodicamente o sistema, no sentido de identificar falhas, se o depósito apresenta fugas. Devemos também limpar o injetor de AdBlue no sistema de escape. O AdBlue é propenso a cristalizar, podendo levar a bloqueios e ao mau funcionamento da própria bomba.