Mais um bug Y2K22? Agora são os carros da Honda que perderam a data

O conhecido bug do ano 2000 parece que está a ter um herdeiro, o Y2K22, e que os problemas não param de surgir. Assim que 2022 entrou as falhas começaram a ser notadas, com diferentes níveis de importância. Um novo foi agora revelado e afeta os carros da Honda.

Depois da Microsoft e do seu Exchange, é agora o sistema de entretenimento dos carros da Honda que apresenta problemas. A datas e hora e as definições parecem ser automaticamente alteradas e não estão a ser registadas. A razão? O já conhecido Y2K22!

Há mais uma vítima do bug Y2K22

O primeiro dia de janeiro de 2022 trouxe uma novidade que ninguém esperava. Alguns sistemas estavam a ter problemas em funcionar devido a uma falha associada à data. O primeiro alarme veio por parte da Microsoft e do seu Exchange.

A causa foi rapidamente identificada e estava associada ao Y2K22 e a uma variável que foi definida com o tipo int32. Esta comporta valores até 2.147.483.648, algo que não se pensava ser ultrapassado facilmente. É uma das formas mais usadas para trabalhar as datas, dada a sua modularidade.

Carros da Honda não retêm a data e a hora

Agora há mais um caso identificado e que está a ser relatado por muitos utilizadores dos carros da Honda. O sistema de entretenimento dos carros mais antigos, anteriores a 2012, simplesmente perderam a data e estão a apresentar valores aleatórios ou fichados em 2010.

Há ainda queixas de que muitas definições foram perdidas e ao serem alteradas voltam a assumir o valor padrão. Há também relatos de que as configurações do sistema de entretenimento não podem ser alteradas ou até que ficam aleatórias.

A variável int32 e o tamanho que pode albergar

Neste caso a falha volta a ser o Y2K22, da data e da variável usada para a armazenar. No último minuto de 2021 o seu valor foi de 2.112.312.359 (ano, mês, dia, hora e minuto) e passou depois para 2.201.010.000, valor acima do máximo estabelecido para a variável int32.

Apesar deste problema, nenhuma outra função dos carros da Honda foi afetada. Apenas o relógio do sistema de entretenimento e algumas definições parece afetadas. A Honda está já a par do problema, mas sem ter ainda uma resposta. Afirma, no entanto que este bug apenas afeta alguns modelos mais antigos.