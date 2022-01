HMD assume culpa na falha de atualizações do Android 11 para smartphones Nokia

A HMD Global, detentora da marca Nokia, apresentou hoje um novo lote de smartphones para o mercado norte-americano, com soluções acessíveis e já com Android 12. Os smartphone Nokia estão integrados no programa Android One, oferecendo o sistema operativo da Google o mais original possível e com garantia de, pelo menos, duas grandes atualizações.

Com o Android 10 essa atualização correu de forma rápida, no entanto, o Android 11 trouxe grandes dores de cabeça aos utilizadores de smartphones Nokia. A empresa assume agora a responsabilidade e admite que falhou.

Demasiados modelos de smartphones Nokia?

Quando a HMD agarrou a Nokia pela mão, a grande bandeira passou a ser, além do bom desempenho e preços mais acessíveis, o sistema operativo Android. Os smartphones Nokia, desde então, fazem parte do programa Android One, garantindo um sistema operativo puro (ou muito próximo disso) e atualizações por dois anos.

No início, a empresa foi muito rápida a oferecer as atualizações. Contudo, com o Android 11, o processo não foi de todo pacífico e foram registados atrasos que não eram esperados, principalmente por quem comprou um destes modelos, sob este modelo de resposta.

Na verdade, a HMD tem inúmeros smartphones para atualizar sendo esse o grande problema apontado para os problemas nas atualizações. O Android Authority questionou a empresa sobre isso mesmo. CMO da HMD Global, Stephan Taylor, começou por dizer que a questão era justa de ser feita. Acrescentou ainda que não tiveram tanto sucesso com o lançamento do Android e "aprenderam com isso".

A empresa não fez parte do programa beta do Android 11 e o enorme portefólio de produtos não ajudou nada para acelerar as atualizações.

Com o Android 12 será diferente?

Neste caso, a HMD refere que já faz parte do programa beta do Android 12 e o número de dispositivos que o vai receber é já mais limitado e o facto do Nokia X20 já ter recebido a atualização, mostra o empenho em voltar a conquistar a confiança do público.