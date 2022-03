Os carros hoje contam com a ajuda essencial da tecnologia, mas não há só um lado bom Nisso. Fruto de alguma falta de proteção, esta torna-se também uma porta de entrada para ataques e problemas de segurança.

A mais recente falha vem da Honda, onde alguns dos seus carros estão vulneráveis a ataques. De forma simples, é possível fazer alterações remotamente e sem qualquer controlo dos condutores e dos donos destes carros.

É ainda apenas uma prova de conceito, mas investigadores de segurança descobriram uma falha grave nos carros da Honda. Esta marca tem vários modelos afetados e vulneráveis a um "replay attack", que permite várias ações remotas.

Do que é descrito por estes investigadores, a falha permite abrir ou fechar os carros da marca nipónica, ou ainda colocar o seu motor em funcionamento. Recorrendo ao sinal que é enviado da chave para o carro, os atacantes conseguem agir sobre o carro.

So plus the one [CVE-2021-46145] I found a few months ago, we now have at least 3 CVEs related to Honda https://t.co/HoVahGCbtA Well done! @Honda :p