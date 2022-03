Como tem mostrado ao longo do tempo, a Microsoft quer mudar muito no Windows 11. Comelou com a sua apresentação, mas tem continuado esta mudança ao longo dos últimos meses, com novidades constantes.

Estas nem sempre são do agrado dos utilizadores, pois retiram funcionalidades ou adicionam outras que não são bem-vindas. Foi isso que parece ter acontecido com mais uma funcionalidade a desaparecer da barra de tarefas do Windows 11.

Muito do trabalho da Microsoft no Windows 11 parece focar-se no Menu Iniciar e na barra de tarefas deste sistema da Microsoft. É aqui que muitas mudanças têm surgido, em especial no que toca a arrumar e a renovar parte das funcionalidades.

É também uma área onde os utilizadores mais têm reclamado, em especial no que concerne às mudanças aplicadas pela Microsoft. Espera-se que não surjam mudanças e de um momento para o outro várias funcionalidades deixam de estar disponíveis.

A mais recente queixa surge de uma mudança que rapidamente podia ter passado despercebida a todos os utilizadores do Windows 11. Com a última build Insider da Microsoft, a possibilidade de mover ícones das apps na zona do tabuleiro do sistema deixou de estar disponível.

Entretanto, a Microsoft reconheceu já esta situação de mudança e está a monitorizar a opinião dos utilizadores no seu Hub de Comentários. Do que revelou, a alteração surgiu com a melhoria da barra de tarefas para os tablets, apresentada há algum tempo.

Pode parecer uma alteração mínima, mas muitos utilizadores usam-na de forma recorrente. A alternativa é mesmo recorrer às Definições do Windows 11 e escolher que ícones estão visíveis ou não na zona do tabuleiro do sistema.

Espera-se que esta alteração da barra de tarefas e do próprio Menu Iniciar surja na segunda metade do ano. A versão 22H2 deverá surgir nessa altura e incorporar todas as mudanças e melhorias que têm surgido ao longo dos últimos meses.