Os nossos smartphones passam o dia a recolher informação pelos seus sensores, que nem sempre são usadas para qualquer fim. Esta é, muitas vezes, informação útil e que pode ser usada em muitos projetos ao serviço da ciência.

É esse o caso do projeto Camaliot, que quer usar muita da informação que qualquer smartphone Android recolhe e pode disponibilizar. Fará apenas uso do GPS e assim oferecer dados para melhorar a previsão do tempo.

O Camaliot é um projeto financiado pela ESA (Agência Espacial Europeia) e que quer usar de forma massiva muita informação gerada pelos smartphones Android. Estes apenas precisam de fornecer dados de GPS, completamente anonimizados.

A ideia base deste projeto é usar a informação sobre a comunicação entre o smartphone e os satélites de GPS. Todos os elementos que podem atenuar e atrasar essa comunicação podem ser usados para determinar a presença de vapor de água na atmosfera e assim melhorar a previsão do tempo.

Será com recurso à app Android dedicada ao Camaliot que os utilizadores vão poder contribuir com toda a informação essencial. Esta será recolhida com base em dados em bruto GNSS, que depois de processados vão ser usados no projeto.

Será num modelo de informação partilhada que tudo acontece e que depende do máximo de informações e de utilizadores. Os criadores do projeto Camaliot esperam que esta sua ideia seja levada mais longe e que possam até melhorar a informação que os GPS oferecem aos utilizadores.

Com a app disponível apenas para Android, o Camaliot não poderá ainda assim ser usado por todos. A lista dos smartphones está disponível e obriga a que estes tenham, pelo menos, o Android 7 presente.

Naturalmente que toda a informação recolhida pelo Camaliot será mantida anonimizada e nem constará dos relatórios finaiis. Este será também um projeto que terá retorno para os utilizadores que participarem. Os que mais informações oferecerem para o projeto vão estar no topo da tabela e podem por isso ganhar prémios.