E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do novo Samsung Galaxy A13, do Nothing phone (1) que será uma realidade, analisámos o Gran Turismo 7, falámos de ciência, e muito mais.

Tendo em conta as elevadas emissões de dióxido de carbono, muito se tem falado da sua captura e armazenamento. Nesse sentido, um grupo de cientistas do MIT apresentou um novo método que poderá resolver este último problema, para o qual têm surgido várias soluções.

A proposta foi apresentada na Advanced Carbon Mineralization Initiative do concurso MIT Climate Grand Challenges.

A Doogee já tinha anunciado o lançamento do seu novo smartphone todo-o-terreno e agora são dados a conhecer mais pormenores, incluindo a data oficial em que chegará às lojas.

O Doogee S98 destaca-se por integrar dois ecrãs, sendo um deles na traseira, e por incluir uma câmara de visão noturna.

Há uns meses o foco de muitos dos países da Europa era fechar as centrais nucleares, no âmbito da aposta em energias renováveis. Recentemente, a Alemanha encerrou três das suas seis centrais nucleares funcionais, a França e a Bélgica também anunciaram planos semelhantes para se afastarem da energia nuclear. Surgiu então a guerra e o fantasma da dependência do gás da Rússia. Será que o nuclear vai ser de novo uma opção?

Apesar dos avanços e recuos da Europa face à energia nuclear, a Finlândia parece estar a seguir o seu caminho, visto que está actualmente a construir mais uma central nuclear... assim como uma instalação para armazenar resíduos nucleares durante 100.000 anos.

A Samsung depois do seu evento Awesome brindou os fãs com mais alguns equipamentos de gamas mais acessíveis. O Galaxy A13 surge como uma das mais acessíveis opções sendo, portanto, um modelo esperado por muitos fãs da marca.

Além do Samsung Galaxy A13, há também destaque para os modelos Galaxy M23 5G e M33 5G.

Comparativamente há alguns meses, atualmente já não se ouve tanto falar da mineração de criptomoedas. No entanto esta é uma prática ainda bem ativa, exercida por vários utilizadores e empresas dedicadas ao ramo em todo o mundo.

E, claro, para este segmento os sistemas tecnológicos são um dos pontos fundamentais. Assim, recentemente a marca Bitmain anunciou a sua nova placa Antminer S19 XP Hyd, a mais eficiente do mundo para minerar criptomoedas.

Atualmente, os contracetivos são maioritariamente desenhados para as mulheres. Portanto, os cientistas têm tentado desenvolver um outro método contracetivo masculino, à parte do preservativo e de uma intervenção cirúrgica.

Agora, uma pílula não-hormonal que tem vindo a ser desenvolvida deverá começar os testes em humanos ainda este ano.

Foi em meados de fevereiro que se começou a falar na possibilidade de a empresa Nothing apresentar o seu primeiro smartphone em breve. Hoje a confirmação foi dada oficialmente, num evento que decorreu online.

O primeiro smartphone da Nothing chega no verão, será baseado em Android, mas terá a sua própria interface de utilizador a Nothing OS.

Ao longo de 25 anos, a série Gran Turismo tem sido um dos mais emblemáticos jogos que tem acompanhado a evolução das consolas Sony Playstation.

Agora, com a Playstation 5 já bem cimentada no mercado, chega Gran Turismo 7 que é em simultâneo, o primeiro jogo da série lançada para a nova consola, e uma celebração do 25º aniversário da série.

Já experimentámos Gran Turismo 7.

O Xiaomi Mi AX9000 é o poderoso router da empresa chinesa, que traz consigo todas as tecnologias e protocolos de ponta ao nível do Wi-Fi, desenhado a pensar no universo gaming. Em concreto, é router Tri-Band com suporte às bandas 2.4 GHz, 5.2 GHz e ainda 5.8 GHz, além de já vir equipado com Wi-Fi 6.

Apesar de ter sido lançado há um ano, só agora chegou a Portugal.

Pela primeira vez, cientistas detetaram microplásticos no sangue humano. Apesar de já se ter encontrado, anteriormente, estas partículas em tecidos humanos, no sangue nunca havia acontecido.

Agora, é necessário investigar os potenciais riscos.

Investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), do Centro Hospitalar Universitário de São João e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da U.Porto (i3S) desenvolveram uma metodologia não invasiva para o rastreio e diagnóstico precoce do cancro do pulmão, com recurso à imagiologia médica.

O projeto LuCaS tem como objetivo apoiar os médicos no diagnóstico precoce daquele que é um dos tipos de cancro mais mortíferos em todo o mundo.