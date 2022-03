Doogee S98 com dois ecrãs e visão noturna chega a 28 de março

A Doogee já tinha anunciado o lançamento do seu novo smartphone todo-o-terreno e agora são dados a conhecer mais pormenores, incluindo a data oficial em que chegará às lojas.

O Doogee S98 destaca-se por integrar dois ecrãs, sendo um deles na traseira, e por incluir uma câmara de visão noturna.

Os ecrãs do Doogee S98

A Doogee já anunciou a data oficial de lançamento do smartphone Doogee S98 que se destaca por incluir um ecrã extra. Na traseira estará colocado um pequeno ecrã redondo, um pouco à semelhança do Huawei P50 Pocket, onde o utilizador terá acesso a algumas informações e ações rápidas, como as horas, nível de bateria ou gestão de mediaplayer. O ecrã tem 1,1" e poderá ser personalizado ao estilo de cada utilizador.

O ecrã principal terá 6,3" e uma resolução FullHD+ e proteção Gorilla Glass, sendo que a câmara frontal surgirá em lágrima na zona superior e central do ecrã, contando com um sensor de 16 MP.

As câmaras com visão noturna

O módulo de câmaras principal é composto por uma câmara principal de 64 MP, a de visão noturna de 20 MP e a ultra grande angular de 8MP. Uma lanterna LED e duas luzes infravermelhas completam a configuração na parte traseira. A visão noturna permitirá tirar fotos e vídeos em ambiente escuro e, segundo a marca, o efeito será muito interessante.

O smartphone Doogee S98 virá com um SoC Helio G96 da MediaTek, o mesmo que equipa, por exemplo, o recém-anunciado POCO M4 Pro. Adicionalmente, contará com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão, através de cartão microSD.

A bateria irá surgir com 6000 mAh, uma capacidade muito boa para um dispositivo deste género, garantindo grande autonomia. O carregamento será a uma potência máxima de 33 W e poderá carregar ser fios a 15W.

Estamos a falar de um smartphone Android 12 com garantia de 3 anos de atualizações de segurança e versões do Android.

Para completar o rol de especificações, o Doogee S98 virá evidentemente com uma série de certificações associadas à sua robustez, nomeadamente IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Terá ainda NFC, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 e sensor de impressões digitais na lateral.

Preço e disponibilidade

O Doogee S98 ficará disponível a 28 de março e estará em campanha promocional de lançamento no AliExpress por 239 dólares até 1 de abril. Nessa altura, o preço subirá para os 339 dólares.

Poderá ainda concorrer ao passatempo internacional, onde a Doogee está a oferecer 4 exemplares deste modelo.

Doogee S98 - passatempo