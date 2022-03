Serviços Apple com interrupções, incluindo iMessage, Apple Music, iCloud, entre outros

Estão a ser reportadas falhas em serviços da Apple. Entre eles estão o serviço de mensagens, o Apple Music, iCloud e outros do leque de oferta da empresa de Cupertino. Desde as 17 horas que existem queixas a serem publicadas no Twitter e noutras redes sociais.

Consultando o Apple System Status, podemos ver que existem vários serviços estão a passar por uma interrupção.

Serviços Apple com interrupções

Vários leitores estão a reportar haver constrangimentos no acesso a vários serviços da Apple. Apesar de não ser geral, há quem esteja a receber erros no acesso ao Apple Music, quando procuram por um determinado conteúdo, por exemplo.

Também está a dar erro o envio de imagens via app Mensagens, erro no serviço de Reencaminhamento privado iCloud, e erro no acesso à página do Arcade na App Store.

De acordo com um post do Reddit, esta interrupção está a afetar ainda mais os serviços da Apple do que pensávamos.

Há problemas mais extenso no iCloud.com, na página de developers, Apple Music Lyrics, Apple Maps, Apple Fitness+, FaceTime, app Apple TV e até mesmo a rede Encontrar (Find My).

Em atualização...