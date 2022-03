Sniper Elite 5 já tem data para o tiro inicial

Sniper Elite já é uma série com alguns anos de existência mas, mesmo assim consegue surpreender em todos os novos jogos com várias novidades e inúmeros pontos de interesse.

Sniper Elite 5 é o jogo que se segue e já recebeu data de lançamento.

Sniper Elite 5, em desenvolvimento pela Rebellion Developments, corresponde ao próximo capitulo de uma série que se caracteriza, acima de tudo, pela componente tática e planeamento estratégico que exige aos jogadores.

Tal como o nome indica, os jogadores vestem o uniforme de um sniper que, missão após missão, é desafiado a eliminar diversos alvos, cada qual com o seu nível de desafio e exigência.

O planeamento cauteloso da execução de cada missão, assim como uma atitude mais furtiva serão os ingredientes principais dum jogo extremamente tático que recebeu recentemente o seu dia de lançamento, 26 de maio.

Sniper Elite 5 decorre por alturas da 2ªGrande Guerra Mundial, no ano de 1944, em França. Fazendo parte de uma operação secreta dos Rangers, o objetivo do jogador, que encarna o franco-atirador Karl Fairburne, será o de enfraquecer as fortificações alemãs de forma a criar condições necessárias para o grande desembarque do dia D.

Após Karl entrar em contacto com a Resistência francesa descobre um plano secreto nazi que ameaça terminar a guerra antes mesmo da invasão. Escusado será dizer que seremos nós a terminar com esse plano e devolver a esperança aos Aliados. No entanto, do outro lado as tropas estão motivadas e lideradas por um oponente à altura, Abelard Möller.

O jogo terá um sistema melhorado de física que permitirá uma detecção de impactos e efeitos sobre as balas mais realistas, culminando em mortes fantásticas que poderão ser agora observadas com mais detalhe com a "nova" Killing Cam que Sniper Elite 5 vai apresentar.

Relativamente a modos de jogo, Sniper Elite 5 vai apresentar uma campanha longa e, segundo a Rebellion, intensa o suficiente para manter os jogadores agarrados à sua sniper e que permitirá um grande nível de liberdade de escolha estratégica sobre a forma como desenrolar as missões.

A campanha poderá ser jogada por 2 jogadores online de forma cooperativa o que poderá adicionar uma outra componente tática ao jogo.

As localizações que Sniper Elite 5 irá apresentar no decorrer das missões, foram "desenhadas" com recurso a técnicas avançadas de fotometria de forma a transpor para o jogo, uma imersão superior e maior realismo.

Nos modos Online, destaque para o modo Invasion que permitirá aos jogadores entrarem nas Campanhas de outros e vestir a pele de um sniper nazi, com as suas recompensas respetivas.

Adicionalmente, 16 jogadores poderão enfrentar-se noutros modo online mais clássicos e conhecidos da série.

Sniper Elite 5 será lançado a 26 de maio para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC.