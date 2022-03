Destruídos 216 drones da Ucrânia desde o início da guerra

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia representa um enorme rasto de destruição. Primeiro pelo número significativo de vidas humanas que já se perderam no conflito, inclusive de crianças e que nenhum dinheiro paga estas perdas.

Ao nível de equipamento militar são também já muitas as baixas, e aqui, os milhões perdidos são também já muitos. De acordo com informações recentes, a Rússia já destruiu 216 drones da Ucrânia desde o início da guerra.

Força aérea russa destruiu 44 alvos militares ucranianos na última noite

A Rússia informou hoje, no 26º dia da sua “operação militar especial” na Ucrânia, que a força aérea russa destruiu 44 alvos militares ucranianos na última noite de ataques.

Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, num vídeo publicado no Telegram, entre os alvos atingidos estavam quatro postos de comando, dois lançadores de mísseis, seis sistemas de mísseis antiaéreos ‘Buk’ e outras armas pesadas. Segundo o porta-voz, um grupo de helicópteros Ka-52 e Ni-28N destruiu 15 veículos blindados ucranianos, incluindo oito tanques.

O porta-voz militar acrescentou que um “centro de treino para mercenários e unidades nacionalistas ucranianas” foi atacado com mísseis de cruzeiro de alta precisão na cordilheira de Nóvaya Liubomirka, no noroeste da Ucrânia. “Mais de 80 mercenários e nacionalistas foram aniquilados”, garantiu, acrescentando que os militares russos conquistaram um posto de comando subterrâneo do exército ucraniano em Mykolaivka, um dos subúrbios de Kiev.

Os drones têm feito parte desta guerra! Há quem diga que a Ucrânia está a vencer a guerra e que Putin não contava com tanta resistência do seu país vizinho. É verdade que há muitas imagens e vídeos que mostram o poderio do exército russo, mas o exército ucraniano tem sabido desmontar a estratégia de ataque do inimigo.

No entanto, Konashenkov referiu que, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 216 drones, 180 sistemas de mísseis antiaéreos, 1.506 tanques e outros veículos blindados, 152 lançadores de mísseis, 592 peças de artilharia e morteiros, bem como 1.284 veículos militares.

