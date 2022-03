Finlândia constrói instalação para armazenar resíduos nucleares durante 100.000 anos

Há uns meses o foco de muitos dos países da Europa era fechar as centrais nucleares, no âmbito da aposta em energias renováveis. Recentemente, a Alemanha encerrou três das suas seis centrais nucleares funcionais, a França e a Bélgica também anunciaram planos semelhantes para se afastarem da energia nuclear. Surgiu então a guerra e o fantasma da dependência do gás da Rússia. Será que o nuclear vai ser de novo uma opção?

Apesar dos avanços e recuos da Europa face à energia nuclear, a Finlândia parece estar a seguir o seu caminho, visto que está actualmente a construir mais uma central nuclear... assim como uma instalação para armazenar resíduos nucleares durante 100.000 anos.

A 420 metros abaixo do nível do mar, a Finlândia está a construir um local permanente para armazenar os seus resíduos nucleares durante séculos. A instalação será inaugurada em 2024, noticiou a revista Science Magazine.

Muitos países na Europa estão a afastar-se da energia nuclear. No entanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções impostas pela Europa poderá mudar os planos.

O impulso da Finlândia para a energia nuclear

A Finlândia é um país relativamente pequeno em tamanho e a maioria dos seus 5,5 milhões de habitantes reside na parte sul. O país ocupa a 216.ª posição em densidade populacional, e com a maioria das suas centrais nucleares localizadas no lado norte do território, o risco para a vida humana devido a um acidente é severamente reduzido.

Com 1.600 MW, o maior reator nuclear do mundo deverá ficar operacional no final deste ano e a Finlândia precisa de assegurar os resíduos nucleares que se irão produzir à medida que gera energia.

O país tinha iniciado o processo de identificação de potenciais locais de armazenamento a longo prazo dos seus resíduos nucleares, e no ano 2000 foi selecionada uma ilha em Olkiluoto, ao largo da costa ocidental do país.

A cidade vizinha de Eurajoki não é estranha à energia nuclear, quase todos na cidade têm um amigo ou um familiar que trabalhou numa das duas centrais nucleares localizadas nas proximidades. Uma terceira está a caminho de se tornar funcional.

Onkalo - a sepultura para 100 mil anos

A Finlândia utiliza reatores de água fervente (BWR) para gerar energia, mas para o armazenamento dos resíduos necessita de um local estanque, que a empresa construtora Posiva encontrou debaixo de um leito rochoso.

Nas proximidades encontram-se duas falhas sísmicas que podem tornar-se ativas após a próxima era glacial, mas como a instalação está localizada precisamente entre elas, espera-se que se mantenha inerte à atividade sísmica.

As varas de combustível gastas passam frequentemente décadas a arrefecer numa piscina de água provisória, mas para serem armazenadas, a água será aspirada por robôs numa sala de aço inoxidável, coberta por paredes de betão de 1,3 metros de espessura.

As varas serão então colocadas em recipientes de ferro fundido, que serão colocados num recipiente de cobre com gás inerte, argon, preenchido entre eles para criar uma atmosfera não reativa. Os barris de cobre serão enterrados em túneis e enchidos com argila bentonítica que absorverá água e impedirá que esta chegue ao combustível.

Os túneis serão cobertos com betão, para não serem perturbados durante 100.000 anos, como local de repouso final do combustível nuclear.

Espera-se que o local comece a funcionar até 2024 ou 2025 e permaneça operacional até 2120, após esse período será selado permanentemente.

