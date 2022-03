A Samsung depois do seu evento Awesome brindou os fãs com mais alguns equipamentos de gamas mais acessíveis. O Galaxy A13 surge como uma das mais acessíveis opções sendo, portanto, um modelo esperado por muitos fãs da marca.

Além do Samsung Galaxy A13, há também destaque para os modelos Galaxy M23 5G e M33 5G.

A Samsung apresentou o novo Galaxy A13, juntamente com os novos Galaxy M23 5G e M33 5G. São três novos smartphones de gamas média e baixa que vêm assim responder às exigências da maioria dos consumidores de smartphones.

Os novos equipamentos da nossa família de smartphones Galaxy sublinham o nosso compromisso de desenvolver produtos e experiências que permitam levar a mais recente e o melhor da tecnologia Samsung ao maior número de pessoas possível. De facto, esta gama de produtos lidera a democratização do que a tecnologia Galaxy é capaz de oferecer, dando a cada vez mais utilizadores o poder de criar, conectar e expressar a sua criatividade

|afirma José Correia, Diretor de Produto Mobile da Samsung Portugal.

As especificações dos Samsung Galaxy A13, Galaxy M23 5G e M33 5G

Especificações M23 5G M33 5G A13 Dimensões 165.5 x 77 x 8.4mm, 198g 165.4 x 76.9 x 9.4mm, 215g 165.1 x 76.4 x 8.8mm, 195g Ecrã Infinity V6.6-inch TFT FHD+ (1080 x 2408) Infinity V6.6-inch TFT FHD+ (1080 x 2408) Infinity V6.6-inch TFT FHD+ (1080 x 2408) Câmaras Traseira Principal: 50MP, F1.8 Ultra Wide: 8MP, F2.2 Macro: 2MP, F2.4 Traseira Principal: 50MP, F1.8 Ultra Wide: 5MP, F2.2 Depth: 2MP, F2.4 Macro: 2MP, F2.2 Traseira Principal: 50MP, F1.8 Macro: 2MP, F2.4 Depth: 2MP, F2.4 Frontal 8MP, F2.2 Frontal 8MP, F2.2 Frontal 8MP, F2.2 Processador Octa Core (2.2GHz + 1.8GHz) Octa Core (2.4GHz + 2GHz) Octa Core (2GHz) SO Android 12.0One UI 4.1 Android 12.0One UI 4.1 Android 12.0One UI 4.1 Memória 4GB RAM, 128GB Armazenamento Interno MicroSD slot (até 1TB) 6GB RAM, 128GB Armazenamento Interno MicroSD slot (até 1TB) 3/4GB RAM32/64/128GB Armazenamento Interno MicroSD slot (até 1TB) Bateria 5,000mAh (Typical)25W 5,000mAh (Typical)25W 5,000mAh (Typical)15W Cores Verde/Azul/Laranja Verde/Azul/Castanho Preto/Branco/Laranja/Azul Ligação 5G 5G LTE Sensores Acelerómetro Sensor de impressões digitais Giroscópio Sensor Geomagnético Sensor de luz Sensor de Proximidade Acelerómetro Sensor de impressões digitais Giroscópio Sensor Geomagnético Sensor de luz Sensor de Proximidade Acelerómetro Sensor de impressões digitais Giroscópio Sensor Geomagnético Sensor de luz Sensor de Proximidade Segurança Samsung Knox Samsung Knox Samsung Knox

O Ecrã Super Fluído e o Desempenho

Ambos os equipamentos da série M incluem ecrãs com taxas de atualização Super Smooth de 120Hz, o que significa que cada movimento será ainda mais suave durante a navegação, perfeito para jogos. O A13 apresenta um ecrã Infinity-V de 6,6 polegadas e uma taxa de atualização de 60Hz.

Os smartphones Galaxy M já estão integrados na era do 5G, o que abre um mundo de possibilidades, como o acesso aos jogos de forma instantânea através da cloud, com uma latência incrivelmente baixa e streaming de vídeo ultra-rápido a 4K, permitindo ao utilizador jogar ainda mais facilmente ou desfrutar mais do conteúdo de que gosta, ainda que não esteja ao alcance da grande maioria dos utilizadores. Falamos ainda de smartphones com Android 12 e OneUI 4.1.

O M33 5G e o M23 5G estão equipados com uma bateria de 5000mAh, que tem uma capacidade de carregamento rápido de 25W. O A13, por sua vez, suporta 15W de carregamento rápido. Isto ajuda a oferecer aos consumidores Samsung até dois dias de bateria utilizando o Adaptive Power Saving.

Os smartphones Galaxy A13 e M23 estão equipados com três câmaras, sendo a principal comum, de 50 MP com abertura f/1.8. O modelo M33 tem também a mesma câmara principal, mas já inclui uma câmara ultra grande angular, outra macro e ainda uma de profundidade.

Preços e disponibilidade

O Galaxy A13 estará disponível a partir do dia 21 de Abril. O Galaxy M23 5G está disponível desde o dia 17 de Março e o Galaxy M33 5G estará disponível a partir do dia 8 de Abril.

O Galaxy A13 virá nas versões de 32GB (3GB RAM), 64GB (4GB RAM) e 128GB (4GB RAM) com PVP recomendado de 179,90€, 209,90€ e 239,90€ respetivamente. Disponível em três cores – Azul, Preto e Branco.

O Galaxy M23 já está disponível na versão de 128GB (4GB RAM) com PVP recomendado de 299.90€ em três cores – Rosa, Azul e Verde. Por fim, o Galaxy M33 estará disponível na versão de 128GB (6GB RAM) com PVP recomendado de 329,90€ e em três cores – Castanho, Azul e Verde.