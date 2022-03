O Xiaomi Mi AX9000 é o poderoso router da empresa chinesa, que traz consigo todas as tecnologias e protocolos de ponta ao nível do Wi-Fi, desenhado a pensar no universo gaming. Em concreto, é router Tri-Band com suporte às bandas 2.4 GHz, 5.2 GHz e ainda 5.8 GHz, além de já vir equipado com Wi-Fi 6.

Apesar de ter sido lançado há um ano, só agora chegou a Portugal.

Xiaomi Mi AX9000 – o router gaming com Wi-Fi 6

Construído para amantes de jogos e casas inteligentes, o emblemático Mi Router AX9000 conta com uma banda de 2,5GHz e duas bandas de 5GHz e oferece velocidades wireless até 8,354Mbps. De facto, os utilizadores podem atribuir uma frequência de banda dedicada para as suas sessões de jogo sem interromper ou ser interrompido por outros dispositivos ligados ao mesmo router em casa1.

O Xiaomi Mi AX9000 é o novo router da Xiaomi, foi mesmo considerado pela marca como o seu melhor router de sempre, aquando do lançamento. Estamos a falar de um router Tri-Band que, além das frequências 2.4 e 5 GHz, suporta ainda a terceira frequência de 5.8 GHz, a banda 5G_Game.

Vem, além disso, com um SoC hexa core da Qualcomm (4 CPU + 2 NPU) e com tecnologia Wi-Fi 6. Assim pode chegar a uma largura de banda a rondar os 9000 Mbps, o que é um valor incrível.

O novo router Wi-Fi da Xiaomi também suporta MU-MIMO e OFDMA, o que significa que pode ligar até 16 dispositivos em simultâneo sem perdas de performance.

Relativamente ao design, o router apresenta uma estética única, com os LEDs cruzados em forma de ‘X’ na parte superior. O formato é octogonal. Um aspeto que nos remete para o universo gaming.

Na parte superior estão disponíveis quatro antenas Wi-Fi (que funcionam como 12, tendo o respetivo amplificador de sinal) e na parte inferior possui cinco portas LAN. Existe ainda uma interface USB 3.0.

De referir ainda que este router possui um único ventilador dedicado para que o equipamento ofereça sempre o melhor desempenho.

O Mi Router AX9000 está disponível para aquisição através dos canais digitais e lojas oficiais da Xiaomi por 299,99€.