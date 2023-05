A Google tem trazido para os seus utilizadores as melhores e mais robustas soluções de segurança. Estas vão sendo alargadas a todas as suas ofertas e agora chegam a mais uma. Falamos do Google Drive, que acaba de receber uma pasta de spam, para filtrar os ficheiros alojados.

Ainda mais segurança no Google Drive

A I/O deste ano serviu, mais uma vez, para a Google revelar muitas novidades. A maioria esteve focada na Inteligência Artificial e na forma como esta vai poder ser usada em todos os serviços e propostas da gigante das pesquisas. É algo cada vez mais natural e cada vez mais presente.

Uma das muitas novidades reveladas foi para o serviço de alojamento de ficheiros da Google. Esta Cloud recebeu uma camada adicional de segurança que será muito útil para todos. Falamos de uma pasta de spam que estará no Google Drive e que receberá todos os ficheiros que possam ser potencialmente perigosos.

Uma pasta Spam para ficheiros partilhados

Esta funcionalidade irá funcionar da mesma forma que o Gmail, onde os conteúdos não desejados vão ser guardados. Estes ficheiros partilhados com o utilizador vão ser revistos e bloqueados se tiverem conteúdos não desejados ou com conteúdos com direitos de autor.

Quando um ficheiro não solicitado for movido para a pasta de spam, a sua inscrição será cancelada, impedindo todos os comentários, partilhas e notificações nos dispositivos móveis. Após cancelar a inscrição, o utilizador não conseguirá encontrar o arquivo em nenhum lugar do Google Drive fora da sua pasta de spam.

Acessível a todos já nas próximas semanas

Também será possível mover manualmente arquivos do Drive para dentro e para fora da nova pasta do spam. Após um ficheiro estar presente na pasta de spam por mais de 30 dias, ele será removido automaticamente e permanentemente do Google Drive.

Esta pasta dedicada ao spam e a sua segurança adicional estará disponível tanto na versão web como nas apps móveis para o Android e para o iOS. A sua disponibilização deverá ser faseada, esperando-se que nas próximas semanas esteja acessível a todos os utilizadores do Google Drive.