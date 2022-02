As builds semanais do Windows 11 têm trazido todas as novidades que a Microsoft tem estado a preparar para os utilizadores. Estas são testadas pelos Insiders e avaliadas para saber se podem ser transpostas para as versões finais.

Com áreas muito distintas para trabalhar, a Microsoft parece apostada em mudar muito da interface deste seu novo sistema operativo. A build 22563, agora lançada para os Insiders, foca-se numa área que tem estado parada. Falamos do modo tablet, que ganhou alterações para ser mais útil.

A prova de que o Windows 11 é a atual aposta da Microsoft está no empenho que a empresa lhe está a dar. As novidades não abrandam e a cada nova build surgem mudanças, quer na interface, quer nas apps que preenchem este sistema operativo.

Com a build 22563 temos agora mudanças importantes na interface, em especial nos tablets onde o Windows 11 está presente. Esta passa a estar mais adaptada com uma barra de tarefas que colapsa para ocupar ainda menos espaço no ecrã do utilizador.

A nova barra é ativada com o puxar desta para baixo na zona inferior do ecrã. A nova zona irá mostrar o essencial e resume-se ao WiFi, à bateria e pouco mais. Para ter a barra no formato original basta fazer o movimento inverso ao inicial.

No campo da interface para ecrãs maiores, a Microsoft tem também novidades, que podem passar despercebidas. Nos widgets, uma das mudanças do Windows 11, a interface foi rearrumada e tem agora novas áreas em novas zonas de arrumação. A mudança é mais apelativa também.

Claro que há ainda mais novidades nesta nova build, como novos emojis e até mudanças nas configurações de acessibilidade do ecrã de bloqueio. Há ainda melhorias no desempenho e a correção de problemas que estava já identificados pela Microsoft no Windows 11.

A build 22563, bem como as anteriores, vão ser testadas e avaliadas para descobrir problemas. A Microsoft vai assim resolver os problemas encontrados e desenvolver ainda mais as novas funcionalidades, para depois as promover para a versão estável e usada por todos.