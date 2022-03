A Apple tem no iPhone um dos seus melhores ativos, em especial no campo dos smartphones. Estes estão num patamar elevado e dominam grande parte do mercado, com se tem visto durante muito tempo. Ainda assim, há aqui espaço para melhoria, como se tem visto.

Depois de chegar pelas mãos de um construtor que o alterou com uma porta USB e com mais algumas melhorias, há outra novidade. Com o nome iPhone 13 Pro Max “Ultra” este poderá ser a proposta que todos querem que a Apple lance.

Apesar de ser um smartphone extremamente evoluído, o iPhone tem ainda espaço para várias melhorias. Isso tem sido visto nas últimas semanas com o surgir de alterações criadas por curiosos que elevam ainda mais a proposta da Apple.

Desta vez vemos ser apresentado o iPhone 13 Pro Max “Ultra”, que reúne um lote de melhorias que muitos consideram importantes. Foi o criador Yang Changshun, no seu canal no TikTok (Douyin na China), que criou e apresentou esta nova proposta. Reuniu nela tudo o que entendeu estar em falta no iPhone para o tornar ainda melhor.

Temos para começar a porta USB-C, que esperamos ver em breve chegar pela Apple. Além disso, porque há muito que tem sido pedido o seu regresso, está presente uma porta áudio de 3,5mm, para poderem ser usados uns headphones com cabo.

A somar a isso temos uma bateria maior, que duplica rapidamente a capacidade de utilização do iPhone. Este passa a poder agora ser usado por 2 dias, sem qualquer problema. Contém ainda com duas ventoinhas internas para refrigeração do smartphone da Apple.

Curiosamente, do que é possível ver, o novo iPhone 13 Pro Max “Ultra” consegue bater a proposta da Apple. Os testes realizados na Antutu estão acima do esperado, muito provavelmente por conta do melhor arrefecimento que existe agora.

Apesar de ser muito interessante, em especial pelo que traz de volta, esta não é uma modificação simples de conseguir. Altera muito o iPhone e requer um trabalho muito complexo, como se pode ver nos vários vídeos. Ainda assim, era certamente uma proposta que muitos gostavam de ver chegar pela Apple.