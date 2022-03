Tecnologia NeRF da Nvidia usa IA para transformar imagens 2D em cenários 3D

A Nvidia é uma das empresas do ramo tecnológico que mais se tem destacado, especialmente nos últimos anos. É conhecida sobretudo devido às suas poderosas placas gráficas, mas a fabricante também tem apostado noutras áreas inovadoras.

Neste sentido, agora a empresa anunciou que a sua nova tecnologia NeRF, recorre à Inteligência Artificial para transformar imagens numa dimensão 2D em cenários 3D.

Tecnologia da Nvidia transforma imagens 2D em cenas 3D

A nova tecnologia da Nvidia designa-se Neural Radiance Field, ou NeRF, e atua no treino dos algoritmos de Inteligência Artificial de forma a permitir a criação de objetos 3D a partir de imagens bidimensionais. Esta tecnologia é um modelo de renderização neural que aprende e assimila um conteúdo 3D de alta resolução nalguns segundos, tendo a capacidade de renderizar essas imagens em apenas milissegundos.

A NeRF consegue preencher os espaços em branco, complementando o que as imagens 2D não capturam, através do treino de uma pequena rede neural que reconstrói o cenário. Esta novidade poderá ser bastante interessante e útil em vários setores, nomeadamente no dos jogos eletrónicos e condução autónoma. A tecnologia é, segundo a Nvidia, a mais rápida já desenvolvida até hoje, e numa questão de segundos consegue treinar e gerar um cenário 3D.

O modelo agora apresentado pela empresa designa-se de Instant NeRF e é capaz de gerar imagens 3D em segundos através de dezenas de fotografias e ângulos da câmara onde foram captadas. O requisito são as imagens tiradas de várias posições e sem muito movimento.

Veja a tecnologia em ação através do seguinte vídeo divulgado pela Nvidia:

Segundo a fabricante norte-americana, os primeiros modelos NeRF não demoram muito para obter resultados. São precisos apenas alguns minutos para renderizar uma cena 3D, mesmo que as imagens contem com a obstrução de objetos, como móveis. No entanto ainda demoravam várias horas até serem treinados, sendo que esta nova tecnologia da Nvidia é treinada apenas em segundos.

A Nvidia refere que o Instant NeRF poderá ser usado no futuro para o treino de robots e ajudar os sistemas de condução autónoma a perceber a dimensão e forma dos objetos do mundo real. O setor do entretenimento e da arquitetura também poderão beneficiar da tecnologia, sobretudo no que respeita ao desenvolvimento de modelos 3D de ambientes reais que os criadores poderão modificar durante o processo.

Pode saber mais sobre esta tecnologia aqui.