Esta semana! Gasóleo sobe 16,4 cêntimos e gasolina 6 cêntimos

Numa onda de sobe e desce, esta semana o preço dos combustíveis irá subir. Além disso, pela primeira vez, o preço do gasóleo, fica mais caro do que a gasolina. De referir que o gasóleo é o combustível mais usado em Portugal.

Esta semana, o gasóleo vai subir 16,4 cêntimos e a gasolina 6 cêntimos. Prepare a carteira.

Se vai ter de abastecer o seu veículo esta semana as notícias não são as melhores. Pela primeira vez o gasóleo vai ultrapassar a gasolina e os preços vão mesmo disparar. O gasóleo vai subir 16,4 cêntimos (já com o desconto do ISP) e gasolina 6 cêntimos.

Assim, contas feitas, tendo como base a fórmula do governo e considerando os preços médios, o preço do gasóleo deverá disparar para os 2,011 euros por litro, enquanto a gasolina ficará nos 1,987 euros por litro.

AUTOvoucher: Apoio de 40 cêntimos por litro no gasóleo e gasolina em abril

Perante a nova escalada de preços registada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo decidiu aumentar de 10 para 40 cêntimos (ou de cinco para 20 euros) o valor do subsídio atribuído com o primeiro abastecimento de março.

O AUTOvoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 26 milhões de euros. Tal significa, que haverá portugueses que não aderiram a este programa. Para ajudar a aderir ao AUTOvoucher preparamos um pequeno guia que está disponível aqui.

