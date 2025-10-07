1 TB que cabe na palma da mão: este disco externo pode ir para todo o lado, sem atrapalhar

Apesar de vivermos num momento tecnológico dominado pela nuvem, o armazenamento externo está longe de ser coisa do passado. Se é daqueles utilizadores que gosta de salvaguardar documentos ou memórias, temos uma sugestão de disco super compacto que poderá agradar-lhe.

A nuvem é a forma mais prática de guardar tudo e mais alguma coisa. Contudo, é falível e convém, pela segurança dos seus ficheiros, armazená-los em vários locais.

É neste sentido que o armazenamento externo encontra, ainda hoje, utilidade. Em particular os discos, continuam a oferecer vantagens que as soluções digitais nem sempre conseguem igualar, desde a fiabilidade, a rapidez no acesso a ficheiros e a independência da Internet.

Ainda hoje, são uma opção segura e prática para aqueles utilizadores que lidam com grandes volumes de dados ou para aqueles que querem simplesmente uma cópia de segurança física.

Além de o custo poder compensar em relação a subscrições de serviços de nuvem, há discos cada vez mais compactos e leves, que facilitam a portabilidade e permitem transportar todos os ficheiros sem pesar nem ocupar muito espaço.

, uma vez que os dados ficam sob o controlo do utilizador, sem depender de servidores externos ou políticas de empresas de armazenamento em nuvem. Compatibilidade com vários dispositivos, tendo em conta que podem ser usados em computadores, televisores, consolas e até alguns smartphones, bastando uma ligação USB ou adaptador.

Este disco externo é uma alternativa de bolso

Além de um dispositivo com grande capacidade de armazenamento, os utilizadores procuram alternativas compactas e o mais portáteis possível.

Mais do que a facilidade de transporte, por caber em qualquer bolso, um disco externo pequeno e leve é mais conveniente para utilizações diárias, é mais discreto, e é mais cómodo e seguro de transportar, mesmo nas mãos.

Por reconhecermos estas vantagens, trazemos-lhe uma sugestão de disco externo que reúne estas características: compacto, leve e uma capacidade armazenamento significativamente larga.

O SSD NVME portátil SSK oferece velocidade de transmissão de até 1050 MB/s e funciona com vários dispositivos.

Com caixa de alumínio sólido, a marca promete maior resistência a choques, permitindo suportar quedas de um metro de altura, além de portabilidade, através de um anel de suspensão de borracha resistente.

Interface: USB 3.2 Gen 2 NVME 10 Gbps

1 cabo USB C para USB C Gen2 de 10 Gbps (150 mm)

1 cabo USB A para USB C Gen 2 de 10 Gbps (200 mm)

Disco externo compacto