1 TB que cabe na palma da mão: este disco externo pode ir para todo o lado, sem atrapalhar
Apesar de vivermos num momento tecnológico dominado pela nuvem, o armazenamento externo está longe de ser coisa do passado. Se é daqueles utilizadores que gosta de salvaguardar documentos ou memórias, temos uma sugestão de disco super compacto que poderá agradar-lhe.
A nuvem é a forma mais prática de guardar tudo e mais alguma coisa. Contudo, é falível e convém, pela segurança dos seus ficheiros, armazená-los em vários locais.
É neste sentido que o armazenamento externo encontra, ainda hoje, utilidade. Em particular os discos, continuam a oferecer vantagens que as soluções digitais nem sempre conseguem igualar, desde a fiabilidade, a rapidez no acesso a ficheiros e a independência da Internet.
Ainda hoje, são uma opção segura e prática para aqueles utilizadores que lidam com grandes volumes de dados ou para aqueles que querem simplesmente uma cópia de segurança física.
Além de o custo poder compensar em relação a subscrições de serviços de nuvem, há discos cada vez mais compactos e leves, que facilitam a portabilidade e permitem transportar todos os ficheiros sem pesar nem ocupar muito espaço.
Vantagens de um disco externo, mesmo hoje em dia
- Cópias de segurança (ou backups), pois permitem fazer uma cópia dos ficheiros importantes, protegendo-os contra falhas do computador, ataques de ransomware ou perdas acidentais de dados;
- Grande capacidade de armazenamento, uma vez que oferecem muito espaço por um custo mais baixo do que a maioria dos serviços de nuvem, o que é ideal para guardar vídeos, fotografias em alta resolução ou projetos pesados.
- Acesso rápido e sem Internet, porque funcionam sem depender de ligação à rede, e são, por isso, úteis para locais onde a Internet é lenta, cara ou inexistente.
- Transporte e partilha de dados, pois são práticos para levar grandes quantidades de ficheiros de um lugar para outro.
- Privacidade e controlo total, uma vez que os dados ficam sob o controlo do utilizador, sem depender de servidores externos ou políticas de empresas de armazenamento em nuvem.
- Compatibilidade com vários dispositivos, tendo em conta que podem ser usados em computadores, televisores, consolas e até alguns smartphones, bastando uma ligação USB ou adaptador.
Este disco externo é uma alternativa de bolso
Além de um dispositivo com grande capacidade de armazenamento, os utilizadores procuram alternativas compactas e o mais portáteis possível.
Mais do que a facilidade de transporte, por caber em qualquer bolso, um disco externo pequeno e leve é mais conveniente para utilizações diárias, é mais discreto, e é mais cómodo e seguro de transportar, mesmo nas mãos.
Por reconhecermos estas vantagens, trazemos-lhe uma sugestão de disco externo que reúne estas características: compacto, leve e uma capacidade armazenamento significativamente larga.
O SSD NVME portátil SSK oferece velocidade de transmissão de até 1050 MB/s e funciona com vários dispositivos.
Com caixa de alumínio sólido, a marca promete maior resistência a choques, permitindo suportar quedas de um metro de altura, além de portabilidade, através de um anel de suspensão de borracha resistente.
- Interface: USB 3.2 Gen 2 NVME 10 Gbps
- 1 cabo USB C para USB C Gen2 de 10 Gbps (150 mm)
- 1 cabo USB A para USB C Gen 2 de 10 Gbps (200 mm)