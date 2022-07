O Android é um sistema que tem dado provas bem reais da sua adaptabilidade face ao que os utilizadores precisam. A Google trabalha bem nesse sentido e oferece aplicações com excelente nível de usabilidade. Apesar disso, existem funções menos conhecidas, como a capacidade que o Android traz para traduzir texto.

Alguns certamente conhecerão apps como o Tradutor, mas poderão desconhecer que até o teclado do sistema operativo consegue traduzir em tempo real. Assim, venha descobrir como pode traduzir texto apenas a escrever no teclado certo.

É conhecido que podemos traduzir texto no Android usando, por exemplo, a app Tradutor. Basta apontar para o texto que pretendemos traduzir e este processo decorre de forma automática.

Ainda que sendo um processo simples, pode ser mais trabalhoso para quem quer usar esse texto em conversas numa app como o WhatsApp ou outra onde precisem de colocar texto de forma rápida.

A solução existe e está no conhecido teclado da Google, o GBoard.

Ao usarem este teclado do Android, repararem que existem algumas funções menos visíveis. Basta carregar nos 3 pontos que ficam do lado direito e rapidamente acedem a estes extras aqui presentes. O que procuram é o tradutor, uma imagem bem conhecida.

Após essa escolha vão poder escolher quais os idiomas a serem usados. Falamos do idioma de origem e o de destino, sendo que o primeiro pode ser colocado em automático. Após esse passo, podem finalmente começar a escrever o texto no idioma nativo do utilizador do Android.

De imediato o texto será traduzido para o idioma escolhido, sendo colocado de imediato na caixa de texto própria. O utilizador só precisa mesmo de escrever o que pretende enviar para o seu contacto de destino ou para qualquer outra caixa de texto, no browser, por exemplo.

É desta forma simples e sem complicações que podem traduzir texto em tempo real e transmiti-lo para qualquer app. A Google mostra que mais uma vez o Android e as suas apps se ajustam ao que os utilizadores precisam para os seus smartphones e para as suas tarefas.