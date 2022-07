RV é uma aposta certeira no tratamento de fobias

A par da Aumentada, a Realidade Virtual (RV) abre um mundo de possibilidades em vários campos. Assim sendo, além de outras aplicações associadas ao retalho, e à medicina, por exemplo, a tecnologia pode ajudar doentes com fobias a ser curados com um tratamento específico.

O estudo revelou que a utilização de RV como tratamento pode ser um sucesso.

Já em 2016 concluímos que a RV estava a extrapolar o entretenimento e a ser aplicada noutros campos. Na altura, falamos-lhe de um método inovador que exigia o confronto direto com uma fobia, tendo em vista o tratamento dela.

Agora, vários anos e desenvolvimentos depois, um novo estudo realizado pela University of Otago concluiu que as simulações realizadas com o auxílio da RV poderiam ajudar uma em cada 12 pessoas a tratar fobias. Para o estudo, os pacientes foram equipados com um headset que, associado a uma aplicação de smartphone, os confrontou com terapia de exposição a um vídeo de RV a 360 graus e a terapia cognitiva comportamental.

Por exemplo, os pacientes que tinham fobia de voar, agulhas, alturas, aranhas e cães descarregaram uma aplicação chamada “oVRcome” que, uma vez emparelhada com o headset de cada um, permitiu que os participantes em estudo mergulhassem em ambientes virtuais. Portanto, funciona de forma semelhante àquela que conhecemos anteriormente, na medida em que exige que a pessoa que sofre de fobia a confronte.

RV pode ajudar pacientes com fobia

Os resultados foram publicados no Australian and New Zeland Journal of Psychiatry e mostraram uma redução de 75 % dos sintomas da fobia após seis semanas do tratamento.

As melhorias que relataram sugerem que existe um grande potencial para a utilização de aplicações de RV e telemóveis como meio de tratamento autoguiado para pessoas que lutam com fobias frequentemente agarradas. Os participantes demonstraram uma forte aceitabilidade da aplicação, destacando o seu potencial para proporcionar um tratamento facilmente acessível e rentável à escala, de uso particular para aqueles que não têm acesso à terapia de exposição presencial para tratar as suas fobias.

Revelou o professor associado Cameron Lacey.

Os 129 pacientes, com idades compreendidas entre os 18 e os 64, foram estudados durante seis semanas, seguidas de 12, entre maio e dezembro de 2021. De forma a registar o seu progresso, foram enviados questionários semanais por e-mail.

Os participantes com os cinco tipos de fobia mostraram melhorias comparáveis na escala de Severity Measures for Specific Phobia durante o decorrer do ensaio. A pontuação média de gravidade diminuiu de 28/40 (sintomas moderados a severos) para 7/40 (sintomas mínimos) após seis semanas. Não houve baixas de participantes devido a acontecimentos adversos relacionados com a intervenção. Alguns participantes relataram progressos significativos na superação das suas fobias após o período experimental, com um a sentir-se suficientemente confiante para agora reservar um feriado familiar no estrangeiro, outro a fazer fila para uma vacina COVID-19 e outro a relatar que agora se sentia confiante não só por saber que havia uma aranha em casa, mas que poderia eventualmente removê-la ele próprio.

Partilhou Lacey.

Sobre a aplicação, e de acordo com o Engineering and Technology, o professor acrescentou que a oVRcome envolve “o que se chama 'terapia de exposição', uma forma de CBT que expõe os participantes às suas fobias específicas em breves explosões, para aumentar a sua tolerância à fobia de uma forma clinicamente aprovada e controlada”.

A aplicação utilizada durante o estudo incluía componentes de psicoeducação, relaxamento, atenção, técnicas cognitivas e um modelo de prevenção de recaídas. Além disso, de entre os muitos conteúdos da biblioteca da RV, os pacientes puderam selecionar o nível de exposição à fobia.

Para os investigadores, “isto significa que os níveis de terapia de exposição podem ser adaptados às necessidades de um indivíduo, o que constitui uma força particular”. Afinal, “tratamentos mais tradicionais de exposição presencial a fobias específicas têm uma taxa de desistência nitidamente elevada devido ao desconforto, incómodo e falta de motivação”. Se, por outro lado, for adotado este método de RV, os pacientes podem controlar a exposição que aguentam ter às suas fobias e, consequentemente, tolerar a intervenção terapêutica.

