Rocky Linux 9: O verdadeiro sucessor do Linux CentOS

Em 2020 a Red Hat “matou” a distribuição Linux CentOS. O CentOS (Community enTerprise Operating System) era uma distribuição Linux de classe Enterprise, baseada em código-fonte gratuitamente distribuídos pela Red Hat e mantida pelo projeto CentOS.

No lugar do CentOS ficou o Rocky Linux e recentemente foi lançada a versão 9. Saibam as novidades.

Rocky Linux 9 vem com o GNOME 40

Chegou o que faltava! O Rocky Linux 9 é a nova versão de uma das distros derivadas mais populares do Red Hat Enterprise Linux (RHEL). O Rocky 9 segue os passos do Red Hat Enterprise Linux 9, oferecendo os mesmos novos recursos que a versão empresarial da empresa. Ou seja, o mesmo que AlmaLinux 9 ou o mais recente Oracle Linux 9, o mais recente dos clássicos que se mantém atualizado.

O Rocky 9 vem com o GNOME 40 como ambiente de desktop por omissão. Apps, configurações e interface do utilizador foram redesenhados para uma utilização mais fácil do que nunca. A aparência e o comportamento das Atividades proporcionam uma experiência melhor ao trabalhar, iniciar app e organizar o seu espaço de trabalho pessoal.

Vem ainda com suporte para DAX no XFS para acesso direto à memória persistente endereçável por byte, bem como a opção de “eager write” no NFS para ajudar a reduzir a latência.

Além do GNOME 40, esta nova versão vem com o GCC 11.2.1, LLVM 13.0.1, Rust (1.58.1) e Go (1.17.1). Python 3.9, Node.js 16, Ruby 3.0.3, Perl 5.32, PHP 8.0, Rust 1.58.1, Go 1.17.1, e muito mais. Esta nova versão terá suporte até 31 de maio de 2032. Na página do projeto pode ainda ler-se que o Rocky 8 terá suporte até 31 de maio de 2029.

Rocky Linux 9