Hyundai estreou o aguardado IONIQ 6 Electrified Streamliner

A IONIQ recebeu, agora, o Electrified Streamliner sob o mote “Awaken Your World”. O novo modelo apresenta um conjunto de tecnologias avançadas, caraterísticas e espaços personalizados e elevada autonomia.

Tudo isto promete redefinir os limites da mobilidade elétrica.

Numa estreia mundial digital, marcada com o lançamento de um filme, a Hyundai lançou o Electrified Streamliner da IONIQ. Esta é a submarca da fabricante focada apenas nos veículos exclusivamente elétricos. Se alguns modelos anteriores já derreteram os corações dos consumidores, este recém-lançado promete surpreender ainda mais.

Com um conjunto de tecnologias avançadas, caraterísticas e espaços personalizados e elevada autonomia, o IONIQ 6 “é o próximo passo na estratégia da Hyundai para acelerar a transição para a eletrificação e para se assumir numa posição de líder global em EVs”.

Mais ainda, o presidente e CEO da Hyundai Motor Company Jaehoon Chang explicou que o “Electrified Streamliner proporcionará uma experiência única e distinta aos condutores e passageiros, otimizada em todos os sentidos para redefinir a mobilidade elétrica".

Equipado com a plataforma E-GMP, o novo modelo da IONIQ oferece uma distância entre eixos de 2.950 mm, suportada por jantes de 18”. Além disso, apresenta-se com 4.855 mm de comprimento total, 1.880 mm de largura e 1.495 mm de altura. Estas dimensões conferem-lhe uma aparência distinta, elegante e de destaque.

Interior personalizado e inovador

Conforme explica Thomas Schemera, diretor global de Marketing e diretor da Divisão de Experiência do Cliente da Hyundai Motor Company, o interior inovador e espaçoso é “meticulosamente pensado como refúgio semelhante a um casulo, melhorado com as mais recentes tecnologias para criar uma experiência de condução segura, divertida e relaxada”.

O interior conta com iluminação ambiente Dual Color, que permite a seleção a partir de um espetro de 64 cores e seis temas (healing forest, wonderful day, concentration, mind care, meditation, creative moment), bem como a possibilidade de alterar a luminosidade nos lugares dianteiros com base na velocidade do veículo, com o modo Speed Sync Lightning.

A Hyundai personalizou ainda mais a condução do seu IONIQ 6 com o sistema de sintonização de desempenho EV Performance Tune-up, que permite ao condutor ajustar livremente o esforço de mudança de direção, potência do motor, sensibilidade do pedal do acelerador e modo de linha motriz. Mais do que isso, conta com a tecnologia e-ASD, que envolve os passageiros no interior da viatura, uma vez que a reprodução do som emula uma nave espacial na cabine e a textura de som é ajustada conforme o estado de condução do veículo.

Para o interior, estão disponíveis quatro cores: uma combinação de cinzento-escuro e claro, verde-azeitona escuro com cinzento-claro, preto com castanho-claro e preto.

Hyundai alia a tecnologia que já não pode faltar à segurança

O painel modular de ecrã tátil do Hyundai IONIQ 6 integra um ecrã de infotainment de 12” e um cluster digital de 12” que aloja tecnologias avançadas para oferecer ao utilizador uma experiência digital melhorada que pode ser personalizada para ir ao encontro das suas necessidades. O sistema de infotainment fornece, em tempo real, um mapa visual da viagem com base no estado atual da bateria, aliado ao sistema que permite ajudar a procurar e planear a melhor rota, de forma a incluir postos de carregamento ao longo do percurso.

O ecrã panorâmico está perfeitamente adaptado ao Apple CarPlay e ao Android Auto, estando também disponível um suporte multiconexão Bluetooth. Os oito altifalantes do sistema de som Bose premium, incluindo um subwoofer, colocados em todo veículo, proporcionam uma experiência auditiva de alta qualidade. O sistema de navegação chega com atualizações de Bluelink Infotainment/Map.

O Hyundai IONIQ 6 está equipado com Hyundai SmartSense, Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor, garantindo segurança e comodidade na estrada. Mais ainda, o Assistente de Condução em Auto Estrada 2 (HDA 2) ajuda a manter o veículo uma distância e velocidade definida do carro da frente quando se conduz numa autoestrada e ajuda a centrar o veículo na via enquanto se conduz, mesmo que se trate de uma curva.

Além destes, o Electrified Streamliner está equipado cm uma série de outras ferramentas que poderão fazer a diferença na hora de escolher:

Cruise Control Inteligente (SCC)

Assistente de Prevenção de Colisão Frontal (FCA)

Assistente Inteligente de Limite de Velocidade (ISLA)

Assistente de Máximos (HBA)

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)

Radar de Ângulo Morto e prevenção de colisão (BCA)

Monitorização do Ângulo Morto (BVM)

Sistema Remoto de Estacionamento Automático (RSPA 2)

Câmara 360º (SVM)

Assistente de prevenção de colisões durante o estacionamento Frontal/ Lateral/ Traseiro (PCA)

Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo com Assistência (RCCA)

O Hyundai IONIQ 6 é o primeiro modelo da marca a oferecer atualizações de software Over-the-Air (OTA) para várias funcionalidades do veículo. Esta tecnologia permite aos condutores atualizar software de controlo de dispositivos elétricos, condução autónoma, bateria e muito mais, de forma a proporcionar uma experiência de condução mais segura e mais conveniente. Os condutores podem também atualizar mapas e software multimédia.

O Hyundai IONIQ 6 está disponível em de 12 cores exteriores, incluindo Gravity Gold Matte, Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Curated Silver Metallic, Nocturne Gray Metallic, Nocturne Gray Matte, Transmission Blue Pearl, Biophilic Blue Pearl, Ultimate Red Metallic, Digital Green Pearl, Digital Green Matte e Byte Blue.

O modelo Electrified Streamliner irá começar a ser produzido no terceiro trimestre de 2022, sendo a data de lançamento para o mercado anunciada posteriormente.