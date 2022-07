Universo profundo: Captado evento astronómico rápido e ultraluminoso

Nos últimos anos, graças à evolução da tecnologia, têm-se descoberto mais algumas coisas sobre o Universo, mas concretamente o Universo distante. Recentemente uma equipa científica internacional capturou o primeiro exemplo de um evento astronómico extremamente brilhante e em rápida evolução universo distante.

Este evento, detetado no Universo profundo, é semelhante, em termos de brilho, a uma explosão estelar ou supernova superluminosa.

Universo profundo: Fenómeno pode ter origem numa estrela destruída

Os resultados da investigação foram publicados na revista Astrophysical Journal Letters, onde é relatado este fenómeno transitório tão brilhante como uma explosão estelar ou supernova superluminosa, mas com uma evolução muito mais rápida.

Segundo os autores, este fenómeno pode ter tido origem numa estrela destruída por um buraco negro, uma supernova associada a um ‘magnetar’ ou uma supernova pulsante colidindo com a sua matéria ‘circunstelar’.

O Conselho Superior de Pesquisa Científica (CSIC), de Espanha, referiu que estes eventos são pulsos rápidos com grande energia no espetro azul ou ultravioleta e com um brilho visível espetacular, que está a diminuir.

Os dados obtidos levantam discussões sobre a origem deste e de alguns outros fenómenos semelhantes. Os resultados do trabalho indicam que se trata de um objeto compacto ativo: um buraco negro ou uma estrela de neutrões.

Este modelo poderá explicar o fenómeno transiente AT 2018cow e é possível que um modelo PPISN semelhante, com uma quantidade diferente de matéria ‘circunstelar’, também pudesse explicar a curva de luz do MUSSES2020J.