UP 4000: Clone do Raspberry Pi com processador x86

Apesar da lançamento de vários mini PCs, o Raspberry Pi continua a ser o mais popular e provavelmente o mais vendido em todo o mundo. É verdade que o Raspberry Pi já podia ter evoluído um pouco, mas a concorrência tem aproveitado esses pontos menos fortes.

Hoje vamos conhecer o UP 4000 que é um clone do Raspberry Pi mas que se destaca por vir com processador x86.

UP 4000 está disponível em três versões

O UP 4000 é um computador pequeno e versátil que se assemelha bastante a um Raspberry PI, mas que suporta uma variedade de sistemas operativos, incluindo Windows 10 e Linux.

Este novo equipamento está disponível para pré-encomenda agora por US$ 116 (cerca de 115 euros) e deve começar a ser enviado em agosto de 2022.

Tal como o Raspberry Pi Model B, este pequeno computador é do tamanho de um cartão de crédito, mas possui recursos de praticamente tudo o que precisa de um PC, exceto ecrã, teclado e rato.

A AAEON oferece modelos com até 8 GB de memória LPDDR4-2400 e até 64 GB de armazenamento eMMC. O sistema está disponível com três versões de processador:

Intel Celeron N3350: 2-núcleos, 2-threads, 1.1 GHz base / 2.4 GHz burst, 6W TDP, Intel HD 500

Intel Pentium N4200: 4-núcleos, 4-thread, 1.1 GHz base / 2.5 GHz burst / 6W TDP, gráfica Intel HD 505

Intel Atom x7-E3950: 4-núcleos, 4-threads, 1.6 GHz base / 2 GHz burst, 12W TDP, gráfica Intel HD 505

O UP 4000 vem ainda com...

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (com suporte para DisplayPort 1.2)

3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

2 x USB 2.0 Type-A

1 x HDMI 1.4b

1 x Gigabit Ethernet

Esta placa tem as dimensões de 85,6 x 56,5 mm (3,37″ x 2,22″) e os preços de tabela variam de US$ 129 para um modelo com processador Celeron, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento a US$ 259 para um modelo de 8 GB/64 GB com processador Pentium. Todos os modelos estão à venda com 10% de desconto para clientes que fizerem a pré-venda até 15 de julho de 2022.