Nova Iorque divulga informações de alerta à população sobre um ataque nuclear. Porquê?

Um ataque nuclear não atingiu Nova Iorque, mas o departamento de gestão de emergências da cidade quer que os moradores estejam preparados se ocorrer um. Como tal, a entidade divulgou um pequeno vídeo intitulado "Nuclear Preparedness PSA" na segunda-feira passada. No vídeo são dadas indicações aos nova-iorquinos para estes seguirem caso ocorra um ataque nuclear.

Apesar de serem dicas muito simples, parece ser apenas um primeiro e leve alerta. Haverá algo que o mundo desconhece?

Nova Iorque: Alertar a cidade para um ataque nuclear?

Os anúncios de serviço público (PSA) destinam-se a preparar as pessoas para mudanças futuras ou avisá-las sobre os danos de uma determinada substância. Os países ainda procuram uma linha de ação relativamente à pandemia da COVID-19 e não sabem bem se o vírus se transformará em algo melhor ou pior.

No meio de tudo isso, e após uma invasão da Rússia à Ucrânia, com várias ameaças de Putin ao mundo em geral, aparecer um aviso sobre um ataque nuclear inesperado pode parecer um pouco... estranho!

O vídeo, simples, com tom calmo e despreocupado, apesar da seriedade do tema, informação sobre procedimentos básicos que as pessoas devem ter em mente.

A caminho de um milhão de visualizações, este começa com a narradora a dizer:

Então... houve um ataque nuclear. Não me pergunte como ou porquê, apenas saiba que algo grande o atingiu. Ok? Então, o que fazemos?

As etapas narradas são de facto simples, deixam a ideia de que são o mais básico, como se fosse um tutorial com várias partes.

As indicações são apenas para os habitantes fazerem 3 simples passos:

1. Entrar em casa

Pode parecer uma coisa sem sentido a fazer para colocar tantas camadas de proteção entre si e o ambiente exterior, que está pejado com a radiação. No entanto, como a pandemia demonstrou, as pessoas tendem a fazer exatamente ao oposto em tais cenários, e por isso, o anúncio continua a explicar que é necessário entrar rapidamente dentro de um edifício e manter-se afastado das janelas.

2. Ficar dentro de casa

Uma vez dentro, a informação pede às pessoas para se aproximarem o mais possível do meio do edifício e fecharem todas as portas e janelas. Depois é necessário mudar de roupa, lavar o corpo com sabão ou champô, e permanecer no interior o máximo de tempo possível. Descartar toda a roupa que veio do exterior para manter a possível contaminação longe do corpo.

3. Manter-se atento e ligado

Para saber se é seguro voltar a sair, o anúncio pede às pessoas que se inscrevam no serviço de notificações Notify NYC, a plataforma de comunicações de emergência gratuita e oficial da cidade, o que pode ser feito quer através do site, quer através das apps disponíveis para smartphones, quer mesmo através do número de telefone 311.

No comunicado de imprensa, o Departamento de Emergência de NYC disse também que embora a probabilidade de um ataque nuclear dentro ou em redor da cidade seja baixa, é importante que os residentes da cidade saibam como se manter em segurança.

O Presidente da Câmara Municipal Eric Adams disse à imprensa que apoiava as ações do departamento e não acreditava que fossem alarmistas, mas que era necessário considerar o que aconteceu na Ucrânia. Acrescentou ainda que a cidade iria divulgar mais anúncios deste tipo, tendo em conta a época dos furacões.

Haverá algo que os americanos sabem que nós não sabemos? Essa questão, mesmo ao nível interno, já fez mexer muita preocupação e muitas pessoas, com o Twitter já a disparar tweets sobre o assunto, já mostraram a sua estranheza pelo anúncio.

