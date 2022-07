Utilizar um Fitbit na água? Considere alguns aspetos

Para muitos atletas, pode ser difícil encontrar um relógio desportivo que possa sobreviver a condições especiais como a exposição a elementos corrosivos e impactos fortes. Por esta razão, muitas pessoas recorrem aos Fitbit. Apesar da sua capacidade de resistir muito mais do que um relógio normal, não é completamente à prova de água.

Portanto, eis alguns aspetos que deve considerar antes de levar o seu Fitbit para atividades aquáticas.

O seu Fitbit é à prova de água?

Quando se trata de dispositivos Fitbit, não há um único modelo que seja completamente à prova de água. Infelizmente, a verdadeira impermeabilização não só é cara, como também pode afetar as características que tornam estes dispositivos fáceis de utilizar.

O máximo que os proprietários de dispositivos podem esperar até dos modelos mais caros são a resistência à água e a característica de "water lock" da Fitbit.

Felizmente, a resistência à água é suficientemente boa para a maioria dos utilizadores ao certificarem-se de que o seu Fitbit sobrevive a um treino suado, banhos diários, lavagem de louça, e até a um mergulho na piscina. De facto, a maioria destes dispositivos são classificados para ir até 50 metros de profundidade, de acordo com o suporte da Fitbit. Isto significa que podem demorar alguns minutos debaixo de água sem problemas, se todas as condições forem ótimas.

Contudo, isto não significa que os dispositivos Fitbit sejam concebidos para manusear todos os tipos de líquidos ou que a sua capacidade de resistir à água dure para sempre. Como não é realmente à prova de água, o seu Fitbit ainda está em risco de alguns problemas gerais que vêm com os danos causados pela água.

Porque é que a resistência à água não é suficiente

Embora a verdadeira impermeabilização possa ser excessiva para a maioria dos utilizadores ocasionais, pode ser um tópico complicado para as pessoas que realmente utilizam os seus dispositivos Fitbit durante desportos aquáticos. Eis porque é que a resistência à água nem sempre é suficiente:

Métodos de teste

Embora seja verdade que os dispositivos Fitbit são concebidos para ir até 50 m de profundidade, é importante compreender que estes testes estavam sob pressão simulada. O que isto significa é que a empresa seleciona os dispositivos a testar com variáveis controladas, que podem não refletir com precisão a sua resistência real.

Além disso, a Fitbit não testa individualmente os seus dispositivos para resistência à água antes de serem vendidos nas lojas.

Exposição a elementos corrosivos

Durante a utilização diária, os aparelhos Fitbit são expostos a mais do que apenas água; mesmo para utilizadores casuais, é possível imaginar os aparelhos a entrar regularmente em contacto com champô, sabonete, e outros líquidos potencialmente corrosivos. De facto, este risco aumenta quando se está numa profissão que o coloca na proximidade de óleos e ácidos.

Muitas pessoas que praticam desportos aquáticos encontram-se frequentemente em locais com água salgada, que é conhecida por corroer metais. Mesmo a prática de desportos em água de lago também coloca o seu Fitbit em contacto com uma variedade de minerais e organismos que podem afetar a sua funcionalidade.

Resistência ao impacto

Para aqueles que apenas assistem a desportos aquáticos à distância, a suposição comum é que aterrar na água é muito menos contundente do que aterrar em solo sólido. No entanto, nem sempre é este o caso, porque a água pode sentir-se como betão sólido com força suficiente.

Desgaste e desgaste natural

Outros fatores devem também ser considerados ao compreender a capacidade do seu Fitbit para resistir à água, tais como o seu estilo de vida e a idade do relógio. Em geral, espera-se que a maioria dos modelos funcionem de forma ótima durante vários anos. No entanto, isto pode ser significativamente mais curto, dependendo da sua utilização.

Como manter o seu Fitbit a salvo de danos causados pela água

Mesmo que não esteja a usar o seu relógio durante desportos aquáticos extremos, todos os aparelhos podem beneficiar de cuidados extra após a exposição à água enquanto toma banho ou lava a louça.

Invista na pulseira Fitbit correta

A Fitbit oferece dezenas de opções de pulseiras, desde elegantes, de couro a metal clássico, e deve definitivamente aderir ao silicone enquanto pratica desportos aquáticos.

Seque o seu Fitbit antes de carregar

Depois de ter exposto o seu Fitbit a muita água, deve ter o hábito de o secar. Além disso, é recomendado limpá-lo completamente e secá-lo com um pano de microfibras, especialmente antes de tentar carregá-lo.

