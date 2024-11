E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o Hyundai Tucson, falámos da chegada do novo OPPO Find X8 Pro, do supercomputador El Capitain, e muito mais.

A Hyundai Motor Company apresenta o novo Tucson, com um design exterior renovado, interior sofisticado e tecnológico, e uma gama de motorizações eletrificadas que o tornam ainda mais eficiente e apelativo. O SUV, líder de vendas da marca na Europa, eleva a fasquia no segmento com inovações na conectividade, segurança e conforto.

Cada vez mais é urgente encontrar soluções para desatar o nó da mobilidade urbana. Os carros voadores são há muito falados como uma solução possível. Agora, estão mais perto da realidade. O XPENG Land Aircraft Carrier já levantou voo na China!

As novas Air Max 1000 da Nike são as primeiras sapatilhas da empresa fabricadas quase exclusivamente com recurso à impressão 3D. Esta versão atualizada das Air Max 1 de 1987 são uma ode ao futuro.

A comunidade científica está a trabalhar num novo projeto que pode ser determinante para a exploração espacial. É uma tecnologia inspirada na forma como plantas e bactérias convertem a luz em energia, através da fotossíntese. Saiba como pode funcionar nas expedições a Marte.

A Google não para no que toca ao Android. Ainda tem versões de teste a serem preparadas no Android 15 e já resolveu abrir mais uma linha de desenvolvimentos. Assim, surge o Android 16 de forma oficial, na sua primeira versão de testes, acessível a todos os que têm um Pixel da Google.

El Capitan é oficialmente o supercomputador mais potente do mundo, alcançando uns impressionantes 1.742 exaflops – o equivalente a 1.742 quintiliões de cálculos por segundo. Este desempenho não só supera a sua projeção inicial de 1,5 exaflops, como também garante a sua posição no topo da 64.ª edição da lista TOP 500, que classifica os supercomputadores não distribuídos do mundo.

Cada vez mais os pais se preocupam com aquilo que os filhos veem e partilham online. Para que a vigilância seja mais eficaz, o Reino Unido já disponibiliza telemóveis pensados exclusivamente para crianças. Como? Com os dispositivos Pinwheel. Saiba mais.

A OPPO anunciou hoje o lançamento global do Find X8 Pro, um smartphone que redefine o conceito de excelência. Com câmaras de qualidade superior Hasselblad, desempenho de última geração e o novo ColorOS 15, o Find X8 Pro promete uma experiência inigualável.

O betão é crucial para as construções modernas, mas o tradicional é rígido e quebradiço. Perante as suas limitações, um grupo de engenheiros criou uma versão flexível, que aquece e conserta as suas próprias fissuras. Será este o sonho das autarquias?

As Aldeias Históricas guardam segredos e paisagens de cortar a respiração, mas que devem ser preservados. Por isso, a Renault associou-se a um projeto de mobilidade urbana sustentável, disponibilizando veículos elétricos, que podem ser utilizados... gratuitamente. Saiba como.

O dia de ontem marcou a chegada a Portugal da Dongfeng, pela mão do Grupo Salvador Caetano. Esta é mais uma marca chinesa que fará parte do quotidiano das nossas estradas, a par de outras que já nos habituámos a ver, como a BYD e a XPeng. Com 55 anos ao serviço da construção de automóveis, a Dongfeng traz com ela duas submarcas: Voyah (premium) e M-Hero (todo-o-terreno).

Muitos ainda o têm como o pináculo da diversão nos idos anos 80. Está já à venda o The Spectrum, uma prenda de Natal que promete ser uma celebração do extraordinário ZX Spectrum, o primeiro computador de muita, muita gente. Sim, já o pode comprar e usufruir de 48 jogos icónicos pré-instalados.

A Hyundai reforça a gama elétrica com o novo Hyundai IONIQ 9. Este é um SUV topo de gama, que vem equipado com três filas de bancos. Trata-se de um 100% elétrico que combina espaço excecional, design exclusivo e as mais avançadas e eficientes motorizações EV.