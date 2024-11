Conheça o supercomputador mais potente do mundo! Chegou o El Capitan

El Capitan é oficialmente o supercomputador mais potente do mundo, alcançando uns impressionantes 1.742 exaflops – o equivalente a 1.742 quintiliões de cálculos por segundo. Este desempenho não só supera a sua projeção inicial de 1,5 exaflops, como também garante a sua posição no topo da 64.ª edição da lista TOP 500, que classifica os supercomputadores não distribuídos do mundo.

Instalado no Lawrence Livermore National Laboratory, o El Capitan representa um salto significativo nas capacidades computacionais. Junta-se às fileiras exclusivas dos computadores exaescala, uma categoria definida pelos sistemas capazes de realizar mais de um quintilião de cálculos por segundo.

Os outros dois sistemas exaescale, Frontier e Aurora, ocupam agora a segunda e terceira posições na lista TOP 500, respetivamente. A Cray Computing, adquirida pela HP em 2019, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dos três sistemas.

A arquitetura do El Capitan conta com mais de 11 milhões de núcleos combinados de CPU e GPU, utilizando processadores EPYC de 4.ª geração da AMD. Cada um destes processadores de 24 núcleos opera a 1,8 GHz e integra unidades de processamento acelerado (APUs) AMD Instinct MI300A. Esta configuração não só proporciona um desempenho incomparável, como também demonstra uma notável eficiência energética, atingindo uma estimativa de 58,89 gigaflops por watt.

A missão principal do El Capitan centra-se em garantir a segurança e a fiabilidade do arsenal nuclear dos Estados Unidos. O seu poder computacional avançado permite simulações e análises detalhadas, reduzindo a necessidade de testes físicos e melhorando as medidas de segurança nacional. Além das suas responsabilidades nucleares, as capacidades do El Capitan estendem-se a vários domínios de investigação científica, incluindo a modelação climática, a investigação médica e o desenvolvimento de inteligência artificial.

A inauguração do El Capitan define um marco significativo na história da supercomputação. O seu desempenho não só estabelece um novo padrão, como também sublinha os rápidos avanços na tecnologia computacional. À medida que os desafios globais se tornam cada vez mais complexos, o papel destes sistemas poderosos torna-se cada vez mais crítico.

Olhando para o futuro, a comunidade da supercomputação antecipa novas inovações inspiradas nas conquistas do El Capitan. Investigadores e engenheiros de todo o mundo utilizarão provavelmente as suas métricas de design e desempenho para desenvolver a próxima geração de sistemas computacionais. Por enquanto, El Capitan detém a coroa, simbolizando uma nova era nas proezas computacionais e o seu profundo impacto na ciência e na tecnologia.