Dongfeng estreia-se em Portugal com um novo citadino elétrico por 27 mil euros

O dia de ontem marcou a chegada a Portugal da Dongfeng, pela mão do Grupo Salvador Caetano. Esta é mais uma marca chinesa que fará parte do quotidiano das nossas estradas, a par de outras que já nos habituámos a ver, como a BYD e a XPeng. Com 55 anos ao serviço da construção de automóveis, a Dongfeng traz com ela duas submarcas: Voyah (premium) e M-Hero (todo-o-terreno).

Fundado em 1969, o grupo Dongfeng chega a Portugal como uma das principais fabricantes de veículos da China. Focado na "inovação, qualidade de construção e sustentabilidade", entrou no nosso país com o pé direito, num evento ao qual tivemos oportunidade de assistir.

Assinalámos hoje uma data marcante ao celebrar a aliança estratégica entre o Grupo Salvador Caetano e a Dongfeng. Esta colaboração, alia a experiência do Grupo Salvador Caetano à qualidade e ao portfólio da Dongfeng, contribuindo para o futuro de uma mobilidade mais sustentável e com a certeza de que será um sucesso em Portugal.

Afirmou Ricardo Lopes, diretor-geral da Caetano Automotive Portugal - Distribuição.

Novas alternativas elétricas para os clientes portugueses

A Dongfeng estreia-se em Portugal com o citadino 100% elétrico Dongfeng Box, de cerca de 27 mil euros, com bateria de 42,3 kWh e autonomia em ciclo combinado de até 310 km.

A par da Dongfeng, as estradas portuguesas recebem, também, duas submarcas:

A marca premium VOYAH, que chega com o SUV elétrico premium do segmento E, VOYAH FREE; com o SUV elétrico do segmento D, VOYAH COURAGE; e com o MPV elétrico de luxo, VOYAH DREAM;

E a marca M-Hero, que tem no SUV M-Hero I um SUV porta-estandarte elétrico com capacidades de todo-o-terreno únicas proporcionadas por quatro motores elétricos independentes às quatro rodas a proporcionar 1088 cavalos e uma aceleração digna de superdesportivo de 4,2 segundos dos 0-100km/h.

A Dongfeng e a VOYAH chegam a Portugal em 2024, contando com seis concessionários até ao final do presente ano, com Lisboa e Porto em operação, e com o objetivo de cobertura nacional durante o ano de 2025. A M-Hero encontra-se disponível por encomenda.

Para já, o catálogo é 100% elétrico. No entanto, a oferta completa incluirá HEV, PHEV e motores a combustão.