O Android 16 é oficial e a Google lançou a primeira Developer Preview de testes

A Google não para no que toca ao Android. Ainda tem versões de teste a serem preparadas no Android 15 e já resolveu abrir mais uma linha de desenvolvimentos. Assim, surge o Android 16 de forma oficial, na sua primeira versão de testes, acessível a todos os que têm um Pixel da Google.

O Android 16 é oficial

Há algum tempo soubemos que a Google iria mudar o paradigma com o Android 16 procurando antecipar esta versão. Quer adiantar todo o calendário de lançamentos para que o Android 16 seja lançado em meados de 2025, na próxima primavera, sem esperar pelos últimos trimestres como tem acontecido nos últimos anos.

A confirmar este cenário, temos agora o lançamento do novo Android 16 em forma da First Developer Preview. A Google trouxe o pacote completo e oferece já as ferramentas necessárias aos programadores e aos utilizadores para os primeiros testes.

Como é normal, estas versões preliminares podem conter erros e são utilizadas para que a equipa de desenvolvimento possa obter feedback. Assim, apenas deve instalar esta versão quem souber o que está a fazer e estiver disposto a assumir o risco. A lista de smartphones compatíveis com o Android 16 é já conhecida e fica para já na alçada da Google:

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a

Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a

Quando é que esta versão chegará?

Ainda teremos de esperar muito tempo para ter a versão final desta atualização. Já há um roteiro definido e segue a linha do normal na Google, desde as Developer Preview até às compilações Beta públicas que terão início em 2025 e nos levará a um lançamento final na primavera.

Segundo este calendário, o Android 16 deve ser lançado em maio de 2025, embora seja provável que passe para junho ou julho. Dado que a Google antecipou o Pixel 9 este ano, não é absurdo pensar que o Pixel 10 será apresentado no verão para lançar a nova versão do Android.

As novidades da Developer Preview de testes

Ainda é cedo para conhecer todas as novidades que a Google irá implementar no Android 16, embora a Developer Preview 1 já nos dê um vislumbre. A partir de agora, o utilizador poderá controlar quais os ficheiros a que uma aplicação acede ao carregar conteúdo multimédia, sem ter de ver a galeria inteira. Os programadores terão também mais controlo, podendo implementar o seletor como parte da app.

Existem também melhorias no Health Connect para suportar mais dados, informações e novos registos de saúde. Por enquanto esta funcionalidade é limitada dada a natureza sensível dos dados. As últimas novidades estão no Privacy Sandbox, que está atualizado para a versão mais recente, procurando agora resolver alguns problemas com cookies de terceiros e sistemas de rastreio de utilizadores para a criação de perfis digitais.

Claro que muito mais vai ser revelado e apresentado ao longo dos próximos meses, com as novas versões. Curiosamente, quem está na versão QPR2 do Android 15 não consegue aceder diretamente aos testes do Android 16 e terá mesmo de eliminar os dados do seu smartphone, para depois instalar a nova versão.