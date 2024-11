OPPO Find X8 Pro: um novo patamar de excelência em smartphones

A OPPO anunciou hoje o lançamento global do Find X8 Pro, um smartphone que redefine o conceito de excelência. Com câmaras de qualidade superior Hasselblad, desempenho de última geração e o novo ColorOS 15, o Find X8 Pro promete uma experiência inigualável.

Um novo design refinado e funcional

O Find X8 Pro impressiona pelo seu design elegante e resistente, combinando vidro e alumínio numa construção sofisticada. Com um design ultrafino, batendo recordes na sua categoria, e o ecrã Quad-Curved de 6,78", o Find X8 Pro proporciona uma experiência visual imersiva e um conforto inigualável na palma da sua mão.

Disponível em preto e branco, com um padrão pérola único na versão branca, o Find X8 Pro apresenta uma estética minimalista e sofisticada Para além da sua beleza, é também resistente a água e poeiras, com certificação IP68 e IP69.

Fotografia de nível profissional

O Find X8 Pro é pioneiro ao integrar duas câmaras periscópicas, abrindo um novo leque de possibilidades para um zoom ininterrupto de alta qualidade. O modo de retrato Hasselblad, em conjunto com o zoom telescópico IA até 60x, permite captar fotografias e vídeos de nível profissional.

Fotografe pessoas, animais e paisagens a longas distâncias com detalhes impressionantes. Com a funcionalidade Fotografia Instantânea, capture uma sequência de fotografias com um toque longo no botão do obturador, sem sacrificar a qualidade de imagem. Grave vídeos Dolby Vision HDR com resolução até 4K a 60fps em todas as câmaras, incluindo a frontal.

Potência e desempenho imbatíveis

Equipado com o processador MediaTek Dimensity 9400, o Find X8 Pro oferece o melhor desempenho da sua classe. Com aumentos significativos na velocidade do CPU (35% mais rápido) e do GPU (41% mais rápido), o Find X8 Pro garante uma experiência fluida e eficiente em qualquer tarefa, desde jogos exigentes a edição de vídeo.

O Find X8 Pro conta ainda com um sistema de refrigeração personalizado para garantir um desempenho ideal mesmo durante uma utilização intensa.

ColorOS 15: inteligência artificial ao seu alcance

O ColorOS 15, baseado no Android 15, com as suas soluções avançadas OPPO IA, redefine a experiência de utilização. O AI Eraser, o AI Image Enhancer e outras ferramentas de IA permitem editar fotografias com precisão, remover reflexos indesejados e restaurar detalhes com facilidade.

Inclui ainda o AI Toolbox com funcionalidades como Sumário IA, Voz IA, Resposta IA e Escritor IA para simplificar as tarefas do dia-a-dia.

OPPO Find X8 Pro traz conectividade ininterrupta

O LinkBoost IA garante uma ligação estável e rápida, mesmo em ambientes com muitas interferências, como estádios. Com velocidades de upload significativamente mais rápidas e uma antena Wi-Fi tripla, o Find X8 Pro é perfeito para partilhar vídeos de alta qualidade e jogar online sem interrupções.

Uma excelente bateria de longa duração

A bateria de silício-carbono de 5910mAh do Find X8 Pro oferece uma autonomia excecional, permitindo vários dias de utilização. O carregamento rápido OPPO SUPERVOOCTM de 80 W e o carregamento sem fios AirVOOCTM de 50 W garantem que o seu smartphone está sempre pronto para o acompanhar.

O OPPO Find X8 Pro é mais do que um smartphone, é um salto quântico na tecnologia mobile. Com câmaras de nível profissional, IA avançada, desempenho inigualável e uma bateria de longa duração, o Find X8 Pro é a escolha ideal para quem procura o que há de melhor em tecnologia.