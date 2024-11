Air Max 1000: estas sapatilhas da Nike são quase totalmente impressas em 3D

As novas Air Max 1000 da Nike são as primeiras sapatilhas da empresa fabricadas quase exclusivamente com recurso à impressão 3D. Esta versão atualizada das Air Max 1 de 1987 são uma ode ao futuro.

Depois das Air Max 1, lançadas em 1987 como as primeiras sapatilhas da Nike com uma almofada de ar no calcanhar, visível através de uma janela na entressola, a empresa aproximou-se do futuro com as Air Max 1000.

Este modelo foi apresentado na ComplexCon, em Las Vegas, numa colaboração com a Zellerfeld, uma empresa com experiência na impressão de calçado em 3D.

As Air Max 1000 utilizam um material flexível e o único elemento que não é impresso em 3D é a almofada de ar, que se mantém do modelo de 1987.

Ao misturar camadas com densidades e texturas diferentes, a sola exterior na parte inferior das Air Max 1000 mantém-se firme e com apoio, enquanto as partes superiores das sapatilhas são mais flexíveis e confortáveis, permitindo que sejam calçadas e descalçadas sem a necessidade de atacadores.

Como inovador, o que mais me entusiasma nas Air Max 1000 são as novas soluções que podemos alcançar com o fabrico de nível superior.

Disse John Hoke, diretor de Inovação da Nike.

Impressão 3D abre portas às marcas de calçado como a Nike

A impressão 3D permitiu à Nike realizar o design contornado exclusivo das Air Max 1000. Segundo a empresa, este resultado teria sido impossível com as técnicas tradicionais de fabrico de calçado.

Inicialmente, a Nike anunciou as Air Max 1000 numa versão sólida em vermelho vivo. No entanto, no evento, os influenciadores revelaram outras cores, incluindo laranja, branco, azul e preto com uma almofada de ar verde.

Embora a Nike tenha distribuído um pequeno número de pares das Air Max 1000 no evento, em Las Vegas, a disponibilidade mais ampla foi limitada a 1000 pares.

A empresa não revelou planos para um lançamento global das Air Max 1000, nem partilhou qual seria o preço.

Apesar de curioso, esta não é a primeira vez que a Nike se aventura no mundo das sapatilhas impressas em 3D. Em 2017, a empresa estreou as suas VaporFly Elite Flyprint, com um material de tecido mais leve e respirável, afirmando que este era a "primeira parte superior têxtil impressa em 3D em calçados de performance".

Outras empresas, como a Adidas, já vendem calçado com entressolas impressas em 3D, com testes a decorrer para que a técnica seja aplicada à totalidade da sapatilha.