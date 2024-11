Garantir que as pessoas mais velhas tenham acesso à Internet pode ajudar a saúde pública

De acordo com um novo estudo, a utilização da Internet pode resultar em menor depressão e num melhor bem-estar das pessoas com mais de 50 anos.

Investigadores da Universidade de Hong Kong estudaram mais de 87.500 pessoas, em 23 países, e concluíram que aquelas que utilizavam a Internet para procurar informações, enviar e receber e-mails e fazer compras apresentavam menos sintomas de depressão, melhores níveis de satisfação com a vida e melhor saúde auto-relatada.

Além disso, nos Estados Unidos, em Inglaterra e na China, os participantes que utilizavam a Internet apresentavam menos sintomas depressivos do que os que não utilizavam a Internet.

Segundo os investigadores, os resultados devem-se ao facto de as pessoas utilizarem a Internet para investigarem elas próprias sobre os seus problemas de saúde. Desta forma, conseguem ser mais auto-suficientes e, também, ser mais sociais, pelas interações online.

Ao superar as barreiras sociais e espaciais, o uso da Internet pode facilitar as conexões com a família e amigos e expandir as redes sociais entre adultos de meia-idade e idosos. A promoção dessa interação social pode reduzir a solidão e o isolamento social, bem como aumentar o sentimento de pertença e a autoestima, o que pode contribuir para uma melhor saúde mental.

Escreveram os autores de um relatório britânico, publicado no ano passado, no âmbito do qual cerca de um quarto das pessoas com 50 anos ou mais, no Reino Unido, disseram que estavam "frequentemente ou sempre sozinhas".

Os resultados do novo estudo, publicados na revista Nature Human Behavior, podem ter implicações na forma como a solidão é tratada.